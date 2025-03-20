Елена Светлицкая сообщила, что до сих пор не развелась с мужем Николаем. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Актриса поделилась, что в день, когда их отношения завершились, она чувствовала опустошение. Но сейчас женщина не исключает, что развод может стать шансом не только для нее, но и для ее отношений с мужем.

В последний день были разочарования, разбитые ожидания. Думаю, это шаг вперед. И, возможно, это шаг вперед в наших отношениях. Все может быть. Сейчас мы общаемся намного лучше. Восстановилось уважение,

– рассказала Елена Светлицкая.

Звезда отметила, что супруги еще не подали заявление на развод. Однако мужчина считает, что в любом случае стоит расторгнуть брак.

"Николай еще до сих пор не отнес заявление. Он говорит, что надо довести это дело до конца и мы должны развестись. Но если когда-то удастся сойтись, то удастся", – сказала Светлицкая.

Елена Светлицкая о разводе с мужем

Актриса рассказала о том, что могло стать причиной развода с мужем. Это отсутствие времени вдвоем и то, что Елена брала слишком много обязанностей на себя.

"Последние месяцы нам было очень сложно вместе. Мы анализировали, что мы настолько были зациклены на детях, бесконечном графике, что никогда не было времени побыть вдвоем... Я говорила, что "я все сама", брала много ответственности на себя, финансовых обязанностей. Не давала ему возможности быть защитником, решать. А сейчас нам удается это делать", – отметила Светлицкая.

Отметим, что украинская актриса Елена Светлицкая объявила о разводе с мужем Николаем в январе этого года. Пара была в отношениях более 10 лет, они воспитывают детей.