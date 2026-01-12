Актриса, которой после развода приписывали роман с Цымбалюком, заявила о новых отношениях

Часто актеру Тарасу Цимбалюку приписывают романы с различными украинскими звездами. Весной активно обсуждали то, что у него якобы отношения с коллегой Еленой Светлицкой, которая в 2025 году объявила о разводе с мужем.

На днях актриса сообщила, что сейчас встречается с мужчиной, чем подпитала слухи о ее романе с Цимбалюком. Также она прокомментировала разрыв с бывшим мужем Николаем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Светлицкой.

Актриса в соцсетях отвечала на вопросы от подписчиков. Одна из них поинтересовалась, не планирует ли Елена восстанавливать отношения с бывшим мужем.

Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит,

– написала Светлицкая.

Она лаконично добавила, что имеет новые отношения, однако детали решила не раскрывать.

Для справки! В браке с бывшим мужем Елена находилась 10 лет. У супругов родилось двое общих дочерей Мария и Вера.

Почему в сети ходят слухи о романе Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка?

Актеры вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши", где Тарас исполняет роль Карпа, а Елена – Мотри.

Учитывая то, что они много работают, их часто можно увидеть в одной компании.

Кроме того, актеры имеют общих друзей, например артистку Наталью Денисенко и бизнесмена Юрия Савранского. Они вместе посещали публичные мероприятия и путешествовали.

К тому же снимали совместный контент для соцсетей.