Большие деньги, – Елена Тополя назвала сумму, за которую готова снова поехать на Евровидение

Елена Тополя представляла Украину на Евровидении в 2010 году. Спустя 16 лет певица призналась, что готова сделать это еще раз.

Она назвала сумму, за которую согласилась бы снова поехать на конкурс. Об этом Елена Тополя сказала во время предшоу Евровидение-2026 в студии Общественного.

Так, по словам артистки, для участия ей понадобилось бы не менее 450 тысяч долларов – именно столько ее команда потратила на конкурс в 2010 году, когда он проходил в Осло.

За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна,

– сказала певица.

Ранее в интервью OBOZ.UA Елена Тополя рассказывала, что для участия в Евровидении брала деньги в долг. Часть долгов впоследствии ей простили, а выплачивать остальные команде пришлось несколько лет. По словам певицы, финансовой поддержки от государства тогда не было.

Что известно о выступлении Елены Тополи в Евровидении-2010?

Артистка признавалась, что изначально не планировала участвовать в Нацотборе, однако сделала это по совету продюсера Вадима Лисицы. В результате Alyosha (ранее Елена Тополя выступала под этим псевдонимом) представила Украину на Евровидении-2010 с песней Sweet People и заняла 10 место.

