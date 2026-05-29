Обязательно будет ответ, – Елена Тополя пригрозила причастным к сливу ее видео

Певица Елена Тополя поделилась новыми деталями по делу, касающемуся слива ее личных видео. Она обратилась к причастным и призналась, когда расскажет результаты.

Елена Тополя рассказала, что дело находится на одной из конечных стадий. Об этом она сообщила в комментарии "ТСН Гламур".

Украинская певица призналась, что в ближайшее время обнародует новости по поводу расследования. На днях она обсудит со своим представителем, какими деталями может делиться публично.

Уже заканчивается досудебное расследование. Имею встречу с адвокатом, потому что уже есть определенный пройденный этап. После этого я буду готовить новости,

– рассказала Елена Тополя.

Артистка подчеркнула, что не сделала ничего аморального, и отметила, что не изменяла в браке. Поэтому ее личная жизнь – только ее дело. И она отметила, что должна была выйти в публичное пространство со скандалом, чтобы наказать виновных.

"Я вынуждена это была публично проявить, потому что это не законно и правильно... То, что пытались разнести другую информацию, добавляя свое – что хотите, то и делайте. Но каждое слово и действие каждому вернется. Особенно тогда, когда есть дети – они будут отвечать за каждое ваше действие. Этот год очень справедливый и я вам это покажу. Обязательно будет ответ", – обратилась Тополя к виновникам.

Что известно о деле Елены Тополи?

В начале этого года Елена Тополя заявила о том, что ее шантажируют. Неизвестные требовали у нее деньги и угрожали опубликовать ее личные видео. Записи разослали друзьям певицы, известным блогерам и журналистам.

Впоследствии правоохранители задержали 23-летнего киевлянина и сообщили ему о подозрении. Как предполагает следствие, именно он мог установить скрытую камеру и снимать видео с Еленой.

Как рассказала Тополя, она познакомилась с юношей в декабре 2025 года. Певица считает, что их первая встреча была умышленно подстроенной. Парень проявлял внимание и заботу, но теперь звезда думает, что это были манипуляции.

Елена Тополя заявляет, что к делу причастен медийный человек. Исполнительница уверена, что когда разгласит имена, публика будет шокирована. К тому же в деле фигурирует не один человек.