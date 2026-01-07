Елена Тополя впервые призналась, как ее родители отреагировали на развод с Тарасом

Развод Елены и Тараса Тополи стал неожиданностью для их поклонников. Однако родители звездной пары узнали об этом быстрее, чем об этом стало известно публике.

Елена Тополя рассказала своим родителям о разводе до того, как опубликовать заявление в соцсетях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее интервью "Радио Люкс".

К слову Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары развелись в 2025 году

Певица призналась, какой была реакция ее родителей на распад семьи. Они надеялись, что это просто такой период, после которого наступит примирение.

Я не знаю, как родители Тараса, но мои родители думали: "Да помиритесь, все будет хорошо". Не знаю, я ничего не загадываю, ничего не планирую. Сейчас так, мы решили это вдвоем, и сейчас такой выбор,

– поделилась Елена Тополя.

Также певица рассказала, что они с Тарасом объяснили детям, что решили расстаться. Она заверила: для детей нет ощутимых изменений, ведь каждый из родителей остается в их жизни.

"Объяснили, конечно. Вот так произошло. Но мы с вами, у нас все хорошо. Просто, возможно, это какой-то период. Ну, посмотрим. Марии никто ничего не говорил, она не знает, что это значит. И мы стараемся присутствовать. То есть для них ничего не изменилось по сути", – отметила Елена.

Интервью Елены Тополи для "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Ранее в интервью "Сніданку з 1+1" Елена Тополя уточняла, что они с Тарасом делают все для того, чтобы оставаться хорошими родителями. Например, они вместе будут ездить на отдых с детьми.

Что известно о разводе Тараса и Елены Тополи?