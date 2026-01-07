Елена Тополя впервые призналась, как ее родители отреагировали на развод с Тарасом
Развод Елены и Тараса Тополи стал неожиданностью для их поклонников. Однако родители звездной пары узнали об этом быстрее, чем об этом стало известно публике.
Елена Тополя рассказала своим родителям о разводе до того, как опубликовать заявление в соцсетях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее интервью "Радио Люкс".
К слову Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары развелись в 2025 году
Певица призналась, какой была реакция ее родителей на распад семьи. Они надеялись, что это просто такой период, после которого наступит примирение.
Я не знаю, как родители Тараса, но мои родители думали: "Да помиритесь, все будет хорошо". Не знаю, я ничего не загадываю, ничего не планирую. Сейчас так, мы решили это вдвоем, и сейчас такой выбор,
– поделилась Елена Тополя.
Также певица рассказала, что они с Тарасом объяснили детям, что решили расстаться. Она заверила: для детей нет ощутимых изменений, ведь каждый из родителей остается в их жизни.
"Объяснили, конечно. Вот так произошло. Но мы с вами, у нас все хорошо. Просто, возможно, это какой-то период. Ну, посмотрим. Марии никто ничего не говорил, она не знает, что это значит. И мы стараемся присутствовать. То есть для них ничего не изменилось по сути", – отметила Елена.
Интервью Елены Тополи для "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн
Ранее в интервью "Сніданку з 1+1" Елена Тополя уточняла, что они с Тарасом делают все для того, чтобы оставаться хорошими родителями. Например, они вместе будут ездить на отдых с детьми.
Что известно о разводе Тараса и Елены Тополи?
- Тарас и Елена Тополи состояли в браке 12 лет. У них родилось трое детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария.
- 1 декабря супруги объявили о разводе. Они сообщили, что это их совместное решение. По словам артистов, имущественные вопросы уже решены.
- Первым на развод подал Тарас Тополя: об этом свидетельствуют судебные реестры.