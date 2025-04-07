Алена Тополя честно высказалась о скандальном поведении Потапа: "Не знаю, что происходит с ним"

Певица Алена Тополя высказалась о скандалах Потапа, с которым ранее сотрудничала. Во время полномасштабного вторжения продюсер живет за границей, а его поступки часто возмущают украинцев.

В репертуаре Потапа и других украинских артистов есть песни Тополи. В интервью OBOZ.UA певица рассказала, как относится к тому, что продюсер все чаще попадает в скандалы, передает Show 24.

Кстати Елена Тополя заявила, что ей отказали в визе США: "Никогда такого не было"

Я не знаю, что происходит с ним. И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-то говорить или делать. Я не вправе оценивать других людей, потому что я – не они. Они взрослые, которые имеют в окружении таких же взрослых личностей – их близких, которые могут вправить мозг, если надо,

– высказалась Елена Тополя.

Певица добавила, что хочет заниматься исключительно своей жизнью.

Потап дал интервью Юрию Дудю

Отметим, что за три года полномасштабного вторжения России против Украины продюсер немало раз попадал в различные скандалы. Один из последних поступков, который возмутил украинцев, интервью Потапа Юрию Дудю – российскому пропагандистскому журналисту. Их трехчасовой разговор вышел в феврале этого года.

В интервью продюсер, в частности, заявил, что приезжает и выезжает из Украины легально, поэтому не понимает обвинений в свою сторону. Вся работа Потапа сосредоточена за рубежом.

Кроме того, Потап прокомментировал свое заявление о "заочном" вступлении в тероборону. Он объяснил, что попросил "зарезервировать" для себя место в первые дни полномасштабного вторжения, ведь в ТЦК были большие очереди. По словам продюсера, летом 2022 года он действительно был в теробороне.

Также Потап поделился, что разделяет хейт на два вида: органический – это конструктивная критика и неорганический – заказная атака. Он реагирует только на первый. Продюсер знает, что украинцы обижены на него. В то же время сказал, что за рубежом его не критикуют, а обнимают и благодарят за помощь.