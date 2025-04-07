В репертуарі Потапа та інших українських артистів є пісні Тополі. В інтерв'ю OBOZ.UA співачка розповіла, як ставиться до того, що продюсер все частіше потрапляє в скандали, передає Show 24.

До речі Олена Тополя заявила, що їй відмовили у візі США: "Ніколи такого не було"

Я не знаю, що відбувається з ним. І не цікавлюся, тому що кожен обирає свій шлях. Сили, совість чи безсовісність щось говорити чи робити. Я не вправі оцінювати інших людей, бо я – не вони. Вони дорослі, які мають в оточенні таких самих дорослих особистостей – їхніх близьких, які можуть вправити мозок, якщо треба,

– висловилася Олена Тополя.

Співачка додала, що хоче займатися виключно своїм життям.

Потап дав інтерв'ю Юрію Дудю

Зазначимо, що за три роки повномасштабного вторгнення Росії проти України продюсер чимало разів потрапляв у різні скандали. Один з останніх вчинків, який обурив українців, інтерв'ю Потапа Юрію Дудю – російському пропагандистському журналісту. Їхня тригодинна розмова вийшла у лютому цього року.

В інтерв'ю продюсер, зокрема, заявив, що приїжджає та виїжджає з України легально, тому не розуміє звинувачень у свій бік. Вся робота Потапа зосереджена за кордоном.

Крім того, Потап прокоментував свою заяву про "заочний" вступ до тероборони. Він пояснив, що попросив "зарезервувати" для себе місце у перші дні повномасштабного вторгнення, адже до ТЦК були великі черги. За словами продюсера, влітку 2022 року він справді був у теробороні.

Також Потап поділився, що поділяє хейт на два види: органічний – це конструктивна критика та неорганічний – замовна атака. Він реагує лише на перший. Продюсер знає, що українці ображені на нього. Водночас сказав, що за кордоном його не критикують, а обіймають та дякують за допомогу.