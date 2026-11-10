Кто такая Елена Украинец, чьи уроки вокала покорили TikTok и привлекли внимание Леди Гаги

Украинская преподавательница вокала Елена Украинец стала известна благодаря необычной манере проведения занятий, которые стали настоящим хитом в TikTok. Ее видео набирают миллионы просмотров, а среди тех, кто обратил на них внимание, оказалась даже мировая звезда. Теперь блогерша решила попробовать свои силы и на большой сцене.

24 Канал рассказывает , кто такая Елена Украинec, почему она покорила соцсети и как оказалась среди участников шоу "Голос страны".

Кто такая Елена Украинец

Елена Украинец – украинская преподавательница вокала, музыкантка и блогер из Ровно. Она посвятила преподаванию пения более 12 лет. Сначала работала индивидуально с учениками, а в 2020 году открыла собственную школу вокала.

Впоследствии Елена начала активно развивать страницы в соцсетях. Сначала она скептически относилась к TikTok и не воспринимала платформу как серьезный инструмент для популяризации музыки. Однако все изменилось, когда короткие видео с ее занятий начали набирать все больше просмотров.

Елена Украинец / Фото из инстаграма elena_mysound

Почему Елена Украинская покорила TikTok

Главная особенность Елены – ее экспрессивная манера преподавания. Во время занятий она не просто объясняет ученикам вокальные приемы, а буквально проживает каждую песню вместе с ними: активно жестикулирует, двигается, эмоционально реагирует на исполнение и создает необычную атмосферу.

При этом преподавательница может специально отвлекать учеников во время пения, чтобы научить их сосредотачиваться на исполнении даже в неидеальных условиях. Именно такие моменты часто становятся основой ее вирусных роликов.

Елена объясняла в интервью "Суспильне Культура", что такое поведение является частью ее характера. В то же время она не использует одинаковый подход ко всем: новичкам, у которых есть комплексы или которые стесняются петь, может потребоваться гораздо более мягкая поддержка.

Ее уроки стали популярными не только среди украинцев. Некоторые видео набирали десятки миллионов просмотров, а сами исполнители песен обращали внимание на работы преподавательницы и ее учеников.

Почему Леди Гага обратила внимание на Елену Украинскую

Одним из самых громких моментов в карьере преподавательницы стал кавер на песню "Abracadabra" американской певицы Леди Гаги.

Елена записала видео вместе со своей ученицей из Ровно. Девочка исполняла композицию, а преподавательница, как обычно, добавляла занятию эмоциональности и характерных движений.

Ролик привлек внимание самой Леди Гаги. Певица не только оставила под ним комментарий "How cute" ("Как мило"), но и поделилась видео в своих соцсетях. После этого популярность записи стремительно выросла: по данным 24 Канала, она набрала почти 23 миллиона просмотров и более миллиона лайков.

Вирусный формат подхватили и пользователи сети. Они начали снимать собственные пародии на эмоциональные уроки вокала Елены. К тренду присоединились даже военные.

Елена Украинская пришла на "Голос страны"

Еще одним важным шагом для преподавательницы стало участие в 14-м сезоне "Голоса страны". Елена давно хотела испытать свои силы на сцене проекта, хотя ранее у нее был неудачный опыт кастингов.

Во время слепых прослушиваний она исполнила песню "Ты мне не даешь" группы "Скрябин" и Натальи Могилевской. Ее выступление настолько понравилось тренерам, что к Елене повернулись сразу трое – сама Могилевская, Тина Кароль и Артем Пивоваров.

После номера Наталья даже вышла на сцену, чтобы исполнить композицию вместе с участницей. Несмотря на это, Елена в итоге выбрала команду Артема Пивоварова.

Теперь же Елена Украинская не только учит других петь, но и сама выходит на большую сцену.