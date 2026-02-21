Елена Зеленская призналась, что живет с постоянным страхом от начала большой войны

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, как полномасштабное вторжение России изменило ее жизнь.

В частности, она поделилась наблюдениями за тем, как эти годы большой войны повлияли на ее мужа – Владимира Зеленского. Об этом супруга главы государства рассказала в комментарии CNN накануне 4 годовщины полномасштабного вторжения.

В начале полномасштабной войны Елена Зеленская испытывала сильный страх. Впоследствии он не исчез, а просто стал постоянным. Она призналась, что старается не позволять этому чувству брать верх, иначе оно мешает жить и работать.

Первая леди также поделилась, что за время большой войны еще ни разу не чувствовала полного счастья, его, по словам Зеленской, придется ждать до завершения войны.

В то же время семья президента Украины пытается радоваться простым вещам. Например, большим событием стало появление нового щенка в доме.

Говоря о муже первая леди отметила, что, глядя на него, кажется, будто большая война длится гораздо дольше, чем четыре года.

Это видно, когда смотришь на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне,

– отметила Елена Зеленская.

Ранее в интервью азиатским СМИ, которое вышло на ютуб-канале Офиса Президента, первая леди Украины рассказывала, что ее муж не может расслабиться, пока в стране идет война. "У него есть какие-то источники, которые его держат. И самое главное, мне кажется, это его уверенность в том, что он должен привести нашу страну к победе и увидеть, как наступит мир. Это его желание ведет его и не дает ему останавливаться", – сказала тогда Елена Зеленская.

Что известно об отношениях Владимира Зеленского с семьей во время войны?