Вчера, 11 сентября, в Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов. Сегодня начался второй день, а первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала новый элегантный образ

Она опубликовала фото со второго дня Саммита.

Для второго дня Саммита первых леди и джентльменов Елена Зеленская выбрала костюм бежевого цвета от украинского бренда GASANOVA. Он состоит из приталенного пиджака на пуговицах и прямых брюк.

Образ первая леди Украины дополнила серьгами. Она сделала свою традиционную прическу и естественный макияж.

Второй день Саммита / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Пятый Саммит первых леди и джентльменов: главное