В костюме цвета бургунди: Елена Зеленская показала элегантный образ в Эстонии

Владимир и Елена Зеленские 9 июня прибыли с визитом в Эстонию. Первая леди Украины рассказала о результате встречи с Сирье Карис и продемонстрировала стильный образ.

Елена Зеленская в Эстонии встретилась с первой леди Сирье Карис. Деталями она поделилась на своих официальных страницах.

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Елена Зеленская рассказала, что Эстония занимается восстановлением Житомирской области. В прошлом году там построили новое жилье. Уже 9 июня первая леди передала приветствие и благодарность Сирье Карис с Житомирщины.

Кроме того, сотрудничество Украины и Эстонии продолжается. Пять эстонских университетов подпишут меморандумы о присоединении к глобальной инициативе по изучению Украины и всего украинского.

Благодарна госпоже Сирье Карис за постоянную вовлеченность в поддержку Украины. Особенно ценим, что для участия в наших ежегодных встречах она лично приезжает в Киев, и уже сообщила, что собирается на 6-й саммит, который состоится в этом году,

– отметила Елена Зеленская.



Зеленские в Эстонии / Фото из инстаграма первой леди

Каким был образ Елены Зеленской?

Для визита в Эстонию Елена Зеленская выбрала сдержанный и элегантный образ в оттенке бургунди. Это брючный костюм из удлиненного жакета и широких брюк-палаццо, а также светлая атласная блуза кремового оттенка с классическим воротником.



Первые леди Украины и Эстонии / Фото из инстаграма первой леди

Образ первой леди дополняли черные туфли-лодочки с заостренным носком и минималистичные украшения.