В элегантном шоколадном костюме: Елена Зеленская поразила новым деловым образом в Турции

Елена Зеленская вместе с мужем находится в Турции, где проходит саммит НАТО. Во время визита в Анкару первая леди посетила мемориальный комплекс Аниткабир, в котором похоронен основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.

Именно там был запущен аудиогид на украинском языке, благодаря которому украинцы смогут познакомиться с историей первого президента Турции на родном языке. И если первая леди прибыла в Анкару в светлом костюме цвета "кемел", то для визита в Аныткабир сменила его на сдержанный брючный костюм глубокого шоколадного оттенка. Фотографии появились на ее официальной странице в инстаграме.

Что известно об образе Елены Зеленской?

Первая леди Украины надела свободный удлиненный жакет, который сочетала с широкими брюками в тон. К нему она добавила легкий топ с высоким вырезом. Завершили наряд черные туфли с заостренным носком.

Волосы Елена Зеленская оставила распущенными, уложив их мягкими волнами с боковым пробором, а макияж ей сделали в натуральных нюдовых оттенках.

С сегодняшнего дня украинский аудиогид работает в мемориале Аниткабир – месте памяти Мустафы Кемаля Ататюрка и одном из главных символов Турции… Спасибо команде музея и Посольству Украины в Турции за реализацию этого проекта. Искренне желаю мира обеим нашим странам и всему миру,

– написала супруга Владимира Зеленского.

Первая леди Украины почтила память Мустафы Кемаля Ататюрка, возложив цветы к его мемориалу, и напомнила, что его главными принципами были мир внутри страны и мирные отношения с другими государствами.

В то же время стоит добавить, что в гардеробе Елены Зеленской можно увидеть не только сдержанные классические костюмы для официальных мероприятий, но и стильные образы в стиле кэжуал. Один из таких она продемонстрировала во время встречи с американским меценатом Говардом Баффетом в Киеве.