Страницы Елены Мандзюк и Анны Алхим в инстаграме заблокировали. Блогеры обратились к подписчикам из других аккаунтов и сообщили, что планируют делать дальше.

Мандзюк вышла на связь через страницу домашних тренировок dreamfit_you, а Алхим записала видеообращение, которое опубликовала на другом аккаунте в инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал.

Не пропустите Елена Мандзюк назвала дочь Стаси Макеевой "посмешищем": блогер резко ответила

Елена Мандзюк поблагодарила людей за поддержку, но отметила, что dreamfit_you – это ее рабочая страница, а не личный блог. Блогер поделилась, что не планирует создавать новый аккаунт, а хочет восстановить старый.

Мандзюк не знает, сколько времени уйдет на восстановление личного блога. Однако призвала людей не подписываться на dreamfit_you, ведь Елена создала эту страницу для девушек, которые тренируются вместе с ней.

Меня шокирует реакция в сети, где преимущественно вата радуется блокированию моего блога. Думаю, этим событием ярко проявилось количество малороссов и их позиция работать на врага. Блоком моей страницы эти люди забрали возможность поддерживать военных и теперь этому радуются, а это все – человеческие жизни,

– подчеркнула Мандзюк.

Елену Мандзюк заблокировали в инстаграме / Скриншот из соцсети

По словам блогера, украинская власть до сих пор защищает "ценителей российского", а не "защитников украинского".

На меня, обычного лайфстайл блогера, упала ноша отстаивания украинской идентичности, тогда как огромная российская машина работает против таких, как я. А государство просто наблюдает или открывает против меня уголовные производства с помощью пророссийского преступника Гончаренко,

– добавила она.

Для справки! В августе 2025 года против Елены Мандзюк открыли уголовное производство по обращению народного депутата Алексея Гончаренко по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной стал комментарий блогера о том, что ее дети могут побить тех, кто общается на русском.

Мандзюк назвала ситуацию позорной и печальной. Она подчеркнула, что, защищая украинское, потеряла работу, блог и сотрудничества, а также столкнулась с финансовым кризисом, психологическим давлением и угрозами.

То есть это одни травмы. Есть ли у меня силы двигаться дальше? Нет. Потому что это борьба в одиночку с огромной армией ватных неудачников и россиян, которые все же могут скоро прийти к тем, кто их так сильно ждет,

– подытожила Елена.

Елена Мандзюк о блокировке страницы / Скриншот из инстаграма dreamfit_you

Анна Алхим заявила в видеообращении, что переходит в телеграм. Дело в том, что блогеру уже заблокировали две страницы в инстаграме, поэтому она понимает, что может потерять и этот аккаунт.

Друзья, я поняла, что против вас не пойду. Вы – мощные, крепкие. Вы – сила. Вы – все превыше всего. Это мое последнее сообщение в инстаграме. Два аккаунта мне уже снесли, сейчас этот также снесут. Я ничего не могу с этим сделать. Очень больно и грустно. Теперь я в телеграмме. Единый народ!,

– сказала Алхим.

Анна Алхим обратилась к подписчикам / видео из инстаграма блогера

Александр Терен отреагировал на блокировку страниц Мандзюк и Алхим

О блокировке страниц Елены Мандзюк и Анны Алхим в Threads высказался ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен.

"Я в восторге, что общество может объединяться и в соцсетях, блокировать промосковских блогеров, которые восхваляют Путина и отказываются показательно разговаривать на украинском. Но жаль, что это лишь обратная реакция на удаление страницы волонтера, что стабильно помогает армии и женскому интернату", – написал Терен.