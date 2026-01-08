Свое мнение по поводу ситуации высказала Елена Мандзюк. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads блогера.
Не пропустите Стася Макеева заявила, что добавит дубляж к русскоязычным видео дочери
Елена Мандзюк заявила, что ей очень жаль дочь Макеевых.
Безответственные родители решили монетизировать несовершеннолетнюю, выставили ее на всю страну посмешищем в видео на ютубе, ведь ребенок не разговаривает на украинском, а говорит на московитском в стране, где 12 год идет страшная война, и именно на русском ежедневно отдают приказы убивать детей, женщин, стариков и всех, кто даже спит в своих кроватях,
– написала она.
Блогер надеется, что Стася и Александр оставят в покое дочь, пока она не достигнет сознательного возраста, и не будут использовать Мишель для собственных целей.
Родители, если вы действительно любите своих детей и хотите уберечь от хейта, буллинга и ненависти, не воспитывайте их россиянами, как минимум. Это уже будет огромным вкладом в их сознательное воспитание,
– отметила Мандзюк.
Елена Мандзюк о скандале с Макеевыми / Скриншот с Threads
Макеева уже отреагировала на слова Мандзюк. Блогер назвала коллегу "посмешищем" и заявила, что ее "не любит вся страна, даже те, кто говорит на украинском". По словам Стаси, Елена призывает к буллингу детей.
Рот на моего ребенка не открывай. Пойди помой рот с мылом, и в адрес моей семьи забудь что-то говорить!,
– обратилась Макеева к Мандзюк.
Стася напомнила, что у Елены также есть дети, и что она сама сталкивалась с травлей.
Но жизнь – бумеранг. Детей нельзя трогать. Они – это святое!,
– отметила блогерша.
Макеева отреагировала на слова Мандзюк и в очередной раз прокомментировала скандал / Скриншоты из инстаграма блогера
Что известно о скандале?
6 января на ютуб-канале четырехлетней Мишель вышло первое видео, правда, на русском языке. Это вызвало критику в сети, в частности высказался известный юрист Евгений Пронин.
Пронин отметил, что детям вновь навязывают русский язык. Также он напомнил, что в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает создавать контент на украинском. А Стася Макеева заявила, что ее дочь столкнулась с травлей.
Впоследствии Стася и Евгений созвонились и выслушали позиции друг друга. Юрист призвал не травить ребенка, ведь ответственность в этой ситуации лежит именно на родителях.
Позже Макеева сообщила, что добавит дубляж к русскоязычным видео дочери, когда Мишель "сможет нормально общаться на украинском".