Свое мнение по поводу ситуации высказала Елена Мандзюк. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads блогера.

Елена Мандзюк заявила, что ей очень жаль дочь Макеевых.

Безответственные родители решили монетизировать несовершеннолетнюю, выставили ее на всю страну посмешищем в видео на ютубе, ведь ребенок не разговаривает на украинском, а говорит на московитском в стране, где 12 год идет страшная война, и именно на русском ежедневно отдают приказы убивать детей, женщин, стариков и всех, кто даже спит в своих кроватях,

– написала она.

Блогер надеется, что Стася и Александр оставят в покое дочь, пока она не достигнет сознательного возраста, и не будут использовать Мишель для собственных целей.

Родители, если вы действительно любите своих детей и хотите уберечь от хейта, буллинга и ненависти, не воспитывайте их россиянами, как минимум. Это уже будет огромным вкладом в их сознательное воспитание,

– отметила Мандзюк.

Елена Мандзюк о скандале с Макеевыми / Скриншот с Threads

Макеева уже отреагировала на слова Мандзюк. Блогер назвала коллегу "посмешищем" и заявила, что ее "не любит вся страна, даже те, кто говорит на украинском". По словам Стаси, Елена призывает к буллингу детей.

Рот на моего ребенка не открывай. Пойди помой рот с мылом, и в адрес моей семьи забудь что-то говорить!,

– обратилась Макеева к Мандзюк.

Стася напомнила, что у Елены также есть дети, и что она сама сталкивалась с травлей.

Но жизнь – бумеранг. Детей нельзя трогать. Они – это святое!,

– отметила блогерша.

Макеева отреагировала на слова Мандзюк и в очередной раз прокомментировала скандал / Скриншоты из инстаграма блогера

