Свою думку з приводу ситуації висловила Олена Мандзюк. Пише 24 Канал з посиланням на Threads блогерки.

Олена Мандзюк заявила, що їй дуже шкода доньку Макєєвих.

Безвідповідальні батьки вирішили монетизувати неповнолітню, виставили її на всю країну посміховиськом у відео на ютубі, адже дитина не розмовляє українською, а говорить московитою в країні, де 12 рік йде страшна війна, і саме російською щодня віддають накази вбивати дітей, жінок, стареньких та всіх, хто навіть спить у своїх ліжках,

– написала вона.

Блогерка сподівається, що Стася та Олександр дадуть спокій доньці, доки вона не досягне свідомого віку, і не будуть використовувати Мішель для власних цілей.

Батьки, якщо ви дійсно любите своїх дітей і бажаєте вберегти від хейту, булінгу та ненависті, не виховуйте їх росіянами, як мінімум. Це вже буде величезним вкладом у їхнє свідоме виховання,

– зазначила Мандзюк.

Олена Мандзюк про скандал з Макєєвими / Скриншот з Threads

Макєєва вже відреагувала на слова Мандзюк. Блогерка назвала колегу "посміховиськом" і заявила, що її "не любить вся країна, навіть ті, хто говорить українською". За словами Стасі, Олена закликає до булінгу дітей.

Рот на мою дитину не відкривай. Піди помий рот з милом, і на адресу моєї сім'ї забудь щось говорити!,

– звернулась Макєєва до Мандзюк.

Стася нагадала, що в Олени також є діти, і що вона сама зіштовхувалась з цькуванням.

Але життя – бумеранг. Дітей не можна чіпати. Вони – це святе!,

– зазначила блогерка.

Макєєва відреагувала на слова Мандзюк і вкотре прокоментувала скандал / Скриншоти з інстаграму блогерки

