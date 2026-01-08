Свою думку з приводу ситуації висловила Олена Мандзюк. Пише 24 Канал з посиланням на Threads блогерки.
Олена Мандзюк заявила, що їй дуже шкода доньку Макєєвих.
Безвідповідальні батьки вирішили монетизувати неповнолітню, виставили її на всю країну посміховиськом у відео на ютубі, адже дитина не розмовляє українською, а говорить московитою в країні, де 12 рік йде страшна війна, і саме російською щодня віддають накази вбивати дітей, жінок, стареньких та всіх, хто навіть спить у своїх ліжках,
– написала вона.
Блогерка сподівається, що Стася та Олександр дадуть спокій доньці, доки вона не досягне свідомого віку, і не будуть використовувати Мішель для власних цілей.
Батьки, якщо ви дійсно любите своїх дітей і бажаєте вберегти від хейту, булінгу та ненависті, не виховуйте їх росіянами, як мінімум. Це вже буде величезним вкладом у їхнє свідоме виховання,
– зазначила Мандзюк.
Олена Мандзюк про скандал з Макєєвими / Скриншот з Threads
Макєєва вже відреагувала на слова Мандзюк. Блогерка назвала колегу "посміховиськом" і заявила, що її "не любить вся країна, навіть ті, хто говорить українською". За словами Стасі, Олена закликає до булінгу дітей.
Рот на мою дитину не відкривай. Піди помий рот з милом, і на адресу моєї сім'ї забудь щось говорити!,
– звернулась Макєєва до Мандзюк.
Стася нагадала, що в Олени також є діти, і що вона сама зіштовхувалась з цькуванням.
Але життя – бумеранг. Дітей не можна чіпати. Вони – це святе!,
– зазначила блогерка.
Макєєва відреагувала на слова Мандзюк і вкотре прокоментувала скандал / Скриншоти з інстаграму блогерки
Що відомо про скандал?
6 січня на ютуб-каналі чотирирічної Мішель вийшло перше відео, щоправда, російською мовою. Це викликало критику в мережі, зокрема висловився відомий юрист Євген Пронін.
Пронін наголосив, що дітям знов нав'язують російську мову. Також він нагадав, що в Україні діє закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який зобов'язує створювати контент українською. А Стася Макєєва заявила, що її донька зіштовхнулась з цькуванням.
Згодом Стася та Євген зідзвонилися й вислухали позиції одне одного. Юрист закликав не цькувати дитину, адже відповідальність у цій ситуації лежить саме на батьках.
Пізніше Макєєва повідомила, що додасть дубляж до російськомовних відео доньки, коли Мішель "зможе нормально спілкуватися українською".