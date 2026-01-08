Сьогодні вночі Пронін повідомив, що поговорив телефоном з Макєєвою. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в Threads.

Євген Пронін розповів, що почув побоювання Стасі Макєєвої щодо доньки, а блогерка вислухала його позицію щодо дитячого російськомовного контенту в Україні.

Я знаю, що моя свідома аудиторія не займається булінгом дітей, але всередині будь-якого суспільства, особливо в інтернеті, є дурні, які можуть погрожувати чи писати гидотні речі про дітей. Ми таке засуджуємо та вважаємо дичиною. Закликаю не чіпати дитину та всі претензії адресувати дорослим,

– наголосив юрист.

Євген зазначив, що вони зі Стасею розуміють, що україномовний контент важливий. За словами юриста, сім'я Макєєвих уже відняла кілька відео на ютуб, однак разом з командою працює над тим, щоб надалі створювати контент українською мовою.

Євген Пронін про ситуацію з Макєєвими / Скриншот з Threads

Зауважимо, що сім'ю Макєєвих підтримали блогерки Ольга Фільова, Сімбочка, Юля Верба. Сама ж Стася підкреслила Threads, що жодній мамі не побажає, щоб цькували її дитину.

Я вважаю, що публічно виставляти ім'я дитини, її фото та відео і називати це крінжем – неприпустимо. Це та грань, яку не можна переходити за жодних обставин. Якщо у вас є питання чи негатив до дорослих, ви могли написати про нас, використовувати наші фотографії та адресувати всі претензії нам,

– написала блогерка.

За словами Макєєвої, коли дорослі публічно проявляють нагатив у бік дитини, вони показують приклад іншим дітям. "Якщо дорослим можна, то й дітям можна!", – пояснила блогерка.

А далі це вже не Інтернет, а школа, гуртки, двори, де дитина має почуватися в безпеці. Йдеться саме про безпеку дитини, про її право на спокійне дитинство без страху та тиску,

– додала вона.

Стася поділилась, що Мішель вчить українську з викладачем. Блогерка підкреслила, що кожній дитині потрібен різний час, щоб освоїти мову: комусь місяць, а комусь рік.

Це нормально і це точно не привід принижувати дитину,

– підсумувала Макєєва.

Стася Макєєва висловилася з приводу скандалу / Скриншот з Threads

Що цьому передувало?