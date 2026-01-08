Макєєва повідомила, що вчора після конфлікту з Проніним її сторінку, а також сторінку Мішель, в інстаграмі видалили, проте згодом відновили. Блогерка зазначила, що звинувачувати нікого не хоче, пише 24 Канал.

Мені здається, що мені хотіли дати зрозуміти, щоб я мовчала. Але я ніколи не промовчу, якщо йдеться про моїх дітей!,

– наголосила Стася Макєєва.

Сторінку Стасі Макєєвої заблокували, але вже відновили / Скриншот з інстаграму блогерки

Стася Макєєва про блокування сторінки / Скриншот з інстаграму блогерки

Стася розповіла, що вчора вони з Євгеном Проніним зідзвонилися й обговорити претензії одне до одного. Про це раніше на своїй сторінці в Threads писав і сам юрист.

Він начебто зрозумів, що не варто було виставляти обличчя та ім'я дитини. Сказав, що не хотів нашкодити. Проте, як то кажуть, маємо те, що маємо!,

– зазначила блогерка.

Також Макєєва поділилась, що відео на ютуб-каналі доньки виходитимуть українською мовою. Сім'я й планувала це робити, адже хоче розвивати український дитячий ютуб.

Але ті 4 випуски, які ми знімали ще влітку, будуть випущені. Потім на ці випуски ми зробимо дубляж, коли вона зможе нормально спілкуватися українською. Для мене бажання дитини найважливіше!,

– підкреслила Стася.

Стася Макєєва про конфлікт з Проніним / Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про скандал?