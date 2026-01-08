Макєєва повідомила, що вчора після конфлікту з Проніним її сторінку, а також сторінку Мішель, в інстаграмі видалили, проте згодом відновили. Блогерка зазначила, що звинувачувати нікого не хоче, пише 24 Канал.
До слова На тлі скандалу з російськомовним дитячим контентом: Євген Пронін зідзвонився зі Стасею Макєєвою
Мені здається, що мені хотіли дати зрозуміти, щоб я мовчала. Але я ніколи не промовчу, якщо йдеться про моїх дітей!,
– наголосила Стася Макєєва.
Сторінку Стасі Макєєвої заблокували, але вже відновили / Скриншот з інстаграму блогерки
Стася Макєєва про блокування сторінки / Скриншот з інстаграму блогерки
Стася розповіла, що вчора вони з Євгеном Проніним зідзвонилися й обговорити претензії одне до одного. Про це раніше на своїй сторінці в Threads писав і сам юрист.
Він начебто зрозумів, що не варто було виставляти обличчя та ім'я дитини. Сказав, що не хотів нашкодити. Проте, як то кажуть, маємо те, що маємо!,
– зазначила блогерка.
Також Макєєва поділилась, що відео на ютуб-каналі доньки виходитимуть українською мовою. Сім'я й планувала це робити, адже хоче розвивати український дитячий ютуб.
Але ті 4 випуски, які ми знімали ще влітку, будуть випущені. Потім на ці випуски ми зробимо дубляж, коли вона зможе нормально спілкуватися українською. Для мене бажання дитини найважливіше!,
– підкреслила Стася.
Стася Макєєва про конфлікт з Проніним / Скриншот з інстаграму блогерки
Що відомо про скандал?
Стася Макєєва та її чоловік Олександр створили ютуб-канал для чотирирічної доньки Мішель. Перше відео, в якому дівчинка показала свою кімнату та улюблені іграшки, вийшло 6 січня.
У ролику Мішель та її батьки спілкуються російською, на що звернув увагу Євген Пронін. Юрист наголосив, що аудиторія цього ютуб-каналу – діти, яким знову нав'язують мову ворога.
Пізніше Стася заявила, що її доньку цькують у мережі. Сім'ю Макєєвих підтримали блогерки Ольга Фільова, Сімбочка та Юля Верба.
Водночас чимало людей зазначають, що відповідальність лежить саме на батьках. Пронін також закликав припинити цькування Мішель і висувати претензії дорослим, а не дитині.