Макеева сообщила, что вчера после конфликта с Прониным ее страницу, а также страницу Мишель, в инстаграме удалили, однако впоследствии восстановили. Блогер отметила, что обвинять никого не хочет, пишет 24 Канал.
Мне кажется, что мне хотели дать понять, чтобы я молчала. Но я никогда не промолчу, если речь идет о моих детях!,
– подчеркнула Стася Макеева.
Страницу Стаси Макеевой заблокировали, но уже восстановили / Скриншот из инстаграма блогера
Стася Макеева о блокировке страницы / Скриншот из инстаграма блогера
Стася рассказала, что вчера они с Евгением Прониным созвонились и обсудить претензии друг к другу. Об этом ранее на своей странице в Threads писал и сам юрист.
Он вроде бы понял, что не стоило выставлять лицо и имя ребенка. Сказал, что не хотел навредить. Однако, как говорится, имеем то, что имеем!,
– отметила блогер.
Также Макеева поделилась, что видео на ютуб-канале дочери будут выходить на украинском языке. Семья и планировала это делать, ведь хочет развивать украинский детский ютуб.
Но те 4 выпуска, которые мы снимали еще летом, будут выпущены. Потом на эти выпуски мы сделаем дубляж, когда она сможет нормально общаться на украинском. Для меня желание ребенка самое важное!,
– подчеркнула Стася.
Стася Макеева о конфликте с Прониным / Скриншот из инстаграма блогера
Что известно о скандале?
Стася Макеева и ее муж Александр создали ютуб-канал для четырехлетней дочери Мишель. Первое видео, в котором девочка показала свою комнату и любимые игрушки, вышло 6 января.
В ролике Мишель и ее родители общаются на русском, на что обратил внимание Евгений Пронин. Юрист отметил, что аудитория этого ютуб-канала – дети, которым снова навязывают язык врага.
Позже Стася заявила, что ее дочь травят в сети. Семью Макеевых поддержали блогеры Ольга Филева, Симбочка и Юля Верба.
В то же время многие отмечают, что ответственность лежит именно на родителях. Пронин также призвал прекратить травлю Мишель и выдвигать претензии взрослым, а не ребенку.