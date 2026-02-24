Кто такая Ева Мишалова, парня которой якобы похитили на Бали

Ева Мишалова – одна из самых обсуждаемых украинских блогеров сейчас. Дело в том, что несколько дней назад в сети появилась информация, что чеченцы похитили на Бали ее парня – Игоря Комарова, однако она не является подтвержденной.

Что известно о Мишаловой и якобы похищении ее парня – читайте в материале 24 Канала.

К теме Обращается к девушке-блогеру: в сети распространяют новое видео с парнем Евы Мишаловой

Кто такая Ева Мишалова?

Ева Мишалова имеет сестру-близняшку Эсти Роговую, с которой вместе снимает контент. Они родились в Днепре в еврейской семье. Девушки стали популярными благодаря тиктоку, их аккаунт уже насчитывает более 230 тысяч подписчиков.

Ева и Эсти ведут лайфстайл блог. Сестры рассказывают о своей гламурной жизни, путешествиях, еврейских традициях и тому подобном. Страница Мишаловой в инстаграме насчитывает более 170 тысяч читателей, а Роговой – более 130 тысяч читателей.

Ева Мишалова и Эсти Рогова / Фото из инстаграма блогеров

Кстати, социальные сети также активно ведут мама, бабушка и тетя блогеров – Ольга, Алина и София. Заметно, что семья довольно дружная, они часто снимают совместный контент.

Ева и Эсти с мамой и бабушкой / Фото из инстаграма блогеров

Личная жизнь Евы Мишаловой

В феврале 2025 года Ева объявила о разводе с мужем, Львом Мишаловым. Они были вместе 9 лет. Блогер не сообщила, что стало причиной разрыва, и отметила, что больше не будет поднимать эту тему в блоге.

Думала, что наш развод невозможен, хотя жизнь играет с нами злые шутки. Надеюсь, что эта шутка к лучшему,

– написала она.

В 2024 году в интервью Еве Коршик Мишалова рассказывала, что они со Львом познакомились в детском саду, а также вместе учились в школе. Блогер признавалась, что с детства хотела выйти замуж за парня.

Ева вышла замуж за Мишалова в 20-летнем возрасте. Ему же на тот момент было 19 лет. Свадьбу паре устроили родители – Ева говорит, что в еврейских семьях так заведено.

По информации СМИ, Лев Мишалов родом из Днепра и является сыном известного местного бизнесмена и девелопера Дмитрия Мишалова. Он якобы работал менеджером по продажам и предоставлял строительные услуги.

Также по слухам брат Льва, Вячеслав, причастен к коррупционным схемам в Днепре. Он – бизнесмен и якобы бывший народный депутат и секретарь Днепровского горсовета.

Важно! Редакция 24 Канала не может утверждать, что информация о бывшем муже Евы Мишаловой и его семье является правдивой.

Лев Мишалов / Фото с сайта Ukrnews.live

Что известно о якобы похищении парня блогера?

Недавно в телеграм-каналах появились сообщения, что парня Евы Милашовой, Игоря Комарова, якобы похитили чеченцы на Бали. В опубликованном видео мужчина говорит, что ему отрубили некоторые конечности, поломали ноги и ребра, пробили грудную клетку. Он попросил у родителей выплатить похитителям 10 миллионов долларов.

Ходят слухи, что Комаров – сын криминального авторитета. Впоследствии в сети появилось видео, где мужчина рассказал о работе мошеннических колл-центров, которые обманывали россиян. По словам Игоря, он вместе с Ермаком Петровским с 2021 году был владельцем одного из них и получал половину прибыли.

Для справки! Ермак Петровский – сын днепровского бизнесмена Александра Петровского, известного под прозвищем "Нарик". Есть информация, что его якобы тоже похитили, но мужчине удалось убежать.

Ева Мишалова и Игорь Комаров / Фото из инстаграма блогера

Впоследствии в сети распространили еще одно видео с Комаровым, где он обращается к Мишаловой. Мужчина говорил, что ему нужна медицинская и финансовая помощь.

Стоит заметить, что закарпатский журналист Виталий Глагола проверил историю с похищением на Бали и сообщил, что она вызывает сомнения. Сама же Ева Мишалова до сих пор не прокомментировала ситуацию. Однако Эсти рассказала, что ее сестре сейчас очень трудно, и заметила, что блогер в безопасности.

Вчера издание CNN Indonesia сообщило, что на Бали полиция провела рейд после информации о похищении Комарова. В операции участвовали десятки сотрудников отдела уголовных расследований.

Рейд состоялся на границе Гианяра, в частности на перекрестке шоссе Туликуп-Сидан. Во время операции было обыскано 120 автомобилей и 50 мотоциклов. Однако результаты были напрасными. Никаких следов похитителей, которые сбежали в Гианяр, не было найдено,

– заявили в полиции.

В то же время полиция будет продолжать плановые патрулирования, чтобы обеспечить безопасность и порядок.