Накануне Пасхи: Клопотенко, ONUKA и Патока исследовали забытые традиции украинцев

Певица Ната Жижченко, кулинар Евгений Клопотенко и стилист Леся Патока отправились по Центральной Украине, чтобы увидеть и показать зрителям пасхальные традиции, о которых большинство украинцев уже забыли.

60-летний рецепт паски на топленом молоке, глиняные свищики, управление колоколами через смартфон и росписи овощами – обо всем этом рассказали знаменитости в новом эпизоде документального проекта "Зáпал", пишет Show 24.

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Так, в выпуске фронтвумен группы ONUKA исследовала весенние обрядовые песни, что когда-то звучали во всех селах Украины и которыми призывали весну. В Опошне Полтавской области Ната Жижченко ознакомилась со свищиками – глиняными игрушками, оживающими звуком.

Для меня Пасха в музыкальном смысле – это о нежности. О взаимности с природой. Это очень семиотическая история. Если говорить о звучании – это свищики, гаивки, веснянки. Звучание солнца, трав, цветов,

– поделилась певица.

В этом же регионе Ната исследовала звонарство – еще одну почти утраченную традицию. Исполнительница посетила храм в селе Ивончевцы, где из-за войны не успели установить настоящие колокола, но благодаря специальному приложению настоятель храма может управлять электронными колоколами просто со смартфона, выбирая различные мелодии в зависимости от типа богослужения.

Между тем стилист Леся Патока в Черкасской области показала древнюю технику украшения домов овощами. Морковь, свекла, картофель и лук превращались в своеобразные штампы для создания узоров на стенах. Потом в Звенигороде Леся посетила мастерскую золотарства, где возрождают традиционные дукачи – женские украшения из серебра и монет.

В то же время Евгений Клопотенко, который исследовал гастрономические традиции Винницкой и Черкасской областей, открыл для себя традиционную "начинку" – блюдо кризисных времен, когда мясо было роскошью. Его готовили из лепешки из яиц и муки, который запекали заранее, и кусков свинины, соединенных в горшке с яйцами, маслом, зеленью и специями. Также кулинар узнал о каше "Кукушка", которая внесена в список нематериального культурного наследия Украины. Ее готовят из пшена, молока, мака, яиц, сахара и масла и отправляют в печь.

Эту кашу долго томят в печи, чтобы достичь того самого, уникального вкуса. Нежная и сладковатая на вкус пшенная каша с черными вкраплениями мака действительно несколько напоминает рябенькую птичку. И она как будто окутывает тебя своим теплом. В украинской культуре в целом очень мало десертов и эта каша поразила меня, потому что это, по своей сути, пудинг – блюдо, широко распространена, в частности, в Великобритании,

– рассказал Евгений.

Кроме того, в Винницкой области он перенял рецепт пасхи на топленом молоке, которому более 60 лет.

"Запал. Пасха – традиции украинской весны": смотрите видео онлайн

В новом выпуске Ната, Евгений и Леся показали, что украинские традиции не только выжили после мировых войн, голодоморов и советских запретов, но и находят новые формы в современном мире. Особенно важно это сегодня, когда украинская культура снова под угрозой из-за российского вторжения.