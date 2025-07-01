"Что-то в воздухе очень знакомое": Клопотенко принял участие в протесте против закона №12414

Последние два дня в крупных городах Украины проходят протесты против закона №12414, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. К митингующим присоединялись и известные люди.

На протест в Киеве, который состоялся возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, вышел Евгений Клопотенко. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.

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Евгений Клопотенко признался, что на протесте против закона №12414 почувствовал в воздухе что-то очень знакомое. Шеф-повар вспомнил Оранжевую революцию (2004 год) и Революцию Достоинства (2013-2014 годы).

В 2004-м мне было 18 лет. Оранжевая лента на рукаве. Папа учил, как утеплить ноги – пакет, носок и сверху три пары штанов. Было холодно, но мы стояли. Потом был 2013-й. Я еще говорил на русском. Мало знал о наследии, о культуре, но очень хорошо понимал, что объединяться важно. И что нельзя молчать,

– отметил Клопотенко.

Сейчас он будто переживает прошлый опыт. Однако Евгений отметил, что теперь уже является другим человеком. К нему подходят, с ним общаются, у него берут интервью, а кто-то просит рецепт гречки.

Главное – это глаза людей моего возраста, для которых это все не впервые. Они стоят молча, пока молодежь скандирует. В глазах память и трепет, чтобы это не повторилось снова. Но стоят бок о бок. Потому что там, в той толпе, ты часть энергии,

– добавил шеф-повар.

Евгений Клопотенко на протесте против закона №12414 / Фото из инстаграма шеф-повара

Клопотенко отметил, что эти протесты "за справедливость, за себя, друг друга, за ощущение, что ты не один". По словам шеф-повара, людям становится немного легче, когда они видят "таких же уставших, но упрямых".

"Иногда вокруг куча других проблем, но если мы не будем идти показывать свое единство, то не будет ничего. Если вам нужно вдохновение – находите людей вокруг, которые так же верят в наше будущее. Потому что оно точно будет хорошее. Но для этого нам надо сплотиться, идти до конца, делая каждый день какое-то действие", – подчеркнул он.

Протесты против закона №12414 / видео из инстаграма Евгения Клопотенко

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