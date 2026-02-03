Евгений Клопотенко после помолвки впервые признался, готов ли стать отцом
- Евгений Клопотенко заявил, что готов к детям, но пара с невестой еще не спешит с этим вопросом.
- Клопотенко и Воскресенская обсуждают, уместно ли устраивать свадьбу во время войны.
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко почти месяц назад обручился с возлюбленной, Екатериной Воскресенской. Пара уже задумывается о свадьбе и не обходит тему отцовства и детей.
Евгений Клопотенко в интервью программе "Тур звездами" на "Радио Люкс" рассказал, что уже давно готов к детям. Однако он с невестой не спешит. Шеф-повар пообещал рассказать, когда это произойдет.
Я готов к детям был еще три года назад. Но когда это произойдет... Еще надо пройти много этапов, подготовиться к этому, сдать какие-то анализы. Возможно, я не могу иметь детей. Мы в процессе сейчас понимания всех физиологических норм. Я к детям был готов очень давно, поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы,
– поделился мужчина.
Также пара обсуждает, какой видит свою свадьбу. Сейчас они оба сомневаются, уместно ли устраивать такое празднование во время войны.
"Я хочу готовить на свадьбе, это мое желание. Екатерина хочет, чтобы было красиво и мило. Но можно ли во время войны делать свадьбу, какой она должна быть, мы не знаем. Есть ли желание сказать всему миру, что у нас свадьба, и прожить ее в украинском стиле - да. Мы сейчас в дискуссии. Я не хочу, чтобы это была какая-то гулянка. Я точно хочу, чтобы это было возрождение украинской традиции", – считает Евгений Клопотенко.
"Тур по звездам" с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн
Напомним, Евгений Клопотенко обручился с Екатериной Воскресенской 10 января. О важном событии он сообщил на своей странице в инстаграме.
Что известно о нынешних отношениях Евгения Клопотенко?
- Кулинар почти год скрывал, что находится в отношениях. Только через 9 месяцев Евгений Клопотенко показал свою возлюбленную.
- Избранница ресторатора – Екатерина Воскресенская. Она занимается бюро опытов viter vie, что организует различные путешествия. Также волонтерит и поддерживает сборы на нужды военных.
- Помолвка Евгения и Екатерины была особенной. Сначала он сделал предложение Екатерине дома, а затем они устроили сватовство и соединили его с традицией помолвки. Все сопровождалось украинскими деталями: вышитые рубашки, хлеб, перевязывание рушником.