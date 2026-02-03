Евгений Клопотенко после помолвки впервые признался, готов ли стать отцом

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко почти месяц назад обручился с возлюбленной, Екатериной Воскресенской. Пара уже задумывается о свадьбе и не обходит тему отцовства и детей.

Евгений Клопотенко в интервью программе "Тур звездами" на "Радио Люкс" рассказал, что уже давно готов к детям. Однако он с невестой не спешит. Шеф-повар пообещал рассказать, когда это произойдет.

Я готов к детям был еще три года назад. Но когда это произойдет... Еще надо пройти много этапов, подготовиться к этому, сдать какие-то анализы. Возможно, я не могу иметь детей. Мы в процессе сейчас понимания всех физиологических норм. Я к детям был готов очень давно, поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы,

– поделился мужчина.

Также пара обсуждает, какой видит свою свадьбу. Сейчас они оба сомневаются, уместно ли устраивать такое празднование во время войны.

"Я хочу готовить на свадьбе, это мое желание. Екатерина хочет, чтобы было красиво и мило. Но можно ли во время войны делать свадьбу, какой она должна быть, мы не знаем. Есть ли желание сказать всему миру, что у нас свадьба, и прожить ее в украинском стиле - да. Мы сейчас в дискуссии. Я не хочу, чтобы это была какая-то гулянка. Я точно хочу, чтобы это было возрождение украинской традиции", – считает Евгений Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко обручился с Екатериной Воскресенской 10 января. О важном событии он сообщил на своей странице в инстаграме.

