Супруги не стали держать интригу. Игорь и Виктория Пустовит опубликовали трогательный ролик на своих страницах в инстаграме.

Пара устроила особый гендер-пати. Они позировали во дворе на фоне стенда с надписью "Oh baby". В один момент позади будущих родителей начал развеиваться розовый дым. Это означает, что у Пустовитов родится девочка.

Игорь и Виктория Пустовиты узнали пол ребенка: видео

Для Игоря Пустовита это будет третий ребенок. С 2015 до 2021 он состоял в браке с блогером Сашей Бо, у них родилось двое сыновей – Даниил и Евгений. Для Виктории это будет первенец.

Добавим, это не единственная украинская семья, готовящаяся к рождению ребенка. На днях пол малыша узнала победительница "Холостяка" Инна Белень и ее муж Иван. У них также родится дочь – об этом Инна сообщила в инстаграме.

Что известно об отношениях Игоря и Виктории Пустовитов?