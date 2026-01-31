Супруги не стали держать интригу. Игорь и Виктория Пустовит опубликовали трогательный ролик на своих страницах в инстаграме.
К слову Экс-супруг Джей Ло Марк Энтони в восьмой раз станет отцом
Пара устроила особый гендер-пати. Они позировали во дворе на фоне стенда с надписью "Oh baby". В один момент позади будущих родителей начал развеиваться розовый дым. Это означает, что у Пустовитов родится девочка.
Игорь и Виктория Пустовиты узнали пол ребенка: видео
Для Игоря Пустовита это будет третий ребенок. С 2015 до 2021 он состоял в браке с блогером Сашей Бо, у них родилось двое сыновей – Даниил и Евгений. Для Виктории это будет первенец.
Добавим, это не единственная украинская семья, готовящаяся к рождению ребенка. На днях пол малыша узнала победительница "Холостяка" Инна Белень и ее муж Иван. У них также родится дочь – об этом Инна сообщила в инстаграме.
Что известно об отношениях Игоря и Виктории Пустовитов?
- Блогеры познакомились в социальных сетях. Игорь увидел Викторию в тиктоке и решил написать ей. Сначала они переписывались, а впоследствии решили увидеться вживую. Через некоторое время пара публично подтвердила, что находится в отношениях.
- Чтобы видеться чаще, Виктория из Киева переехала в Ивано-Франковск. В мае 2025 года они обручились. Летом Игорь и Виктория сыграли свадьбу.
- 31 декабря 2025 супруги сообщили радостную новость - их семья увеличивается. Таким был главный итог года от пары.