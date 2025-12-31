Евгений Кошевой сказал, кто из бывших владельцев "Квартала 95" выехал из Украины

Евгений Кошевой рассказал, что бывшие владельцы Студии "Квартал 95", Борис Шефир и Андрей Яковлев, выехали из Украины в 2022 году –в начале полномасштабного вторжения. По словам шоумена, сейчас они не поддерживают связь.

Об этом Кошевой рассказал в интервью ISLND TV, пишет 24 Канал. Он заявил, что Шефир и Яковлев взяли с собой еще некоторых людей, однако не назвал их имена.

Не пропустите Кошевой назвал артистов, которые выступили на концертах "Единого Квартала" несмотря на скандал с Миндичем

Я не знаю, чем они там живут. Ну, Боря с Андрюхой – я понимаю, товарищи Миндича (смеется – 24 Канал). А остальные – не знаю,

– заявил Евгений Кошевой.

Шоумен вспомнил первую встречу с Владимиром Зеленским после начала полномасштабного вторжения. Кошевой спросил у президента, писал ли ему Борис Шефир, и тот ответил, что нет.

В то же время брат Бориса Шефира, Сергей, остался в Украине. Более того, его сын Никита служит в ВСУ.

Евгений также рассказал, что когда "Квартал 95" перешел на украиноязычный контент, Борис говорил, что это не та компания, которую они создавали. Мужчина заявлял, что не понимает этих шуток.

Да ты посмотри на страну. Ты же в ней прожил почти всю свою жизнь. Ты что не знаешь настроение общества? Я не узнаю. Какая-то "борода",

– добавил Кошевой.

Интервью с Евгением Кошевым: смотрите видео онлайн

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Кто сейчас является владельцами "Квартала 95"?