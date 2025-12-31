Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ISLND TV. В новом интервью Кошевой заявил, что на решение артистов отменить свои выступит повлияло инфополе.
Кстати Кошевой ответил, общался ли с Зеленским после коррупционного скандала с Миндичем
Когда тебе классно – с тобой все. Когда тебе "жопа", говорят: "Давай разберешься, а мы потом придем",
– сказал Евгений Кошевой.
Шоумен признался, что отказ Нади Дорофеевой стал для него шоком. Дело в том, что певица много раз участвовала в проектах Студии. По словам Кошевого, артисты объясняли, почему приняли такое решение.
Давят СМИ сразу. Они не знают, что отвечать. Если они придут, то будет хуже,
– отметил он.
Шоумен также рассказал, что от участия в концертах не отказались Ирина Билык, Оля Полякова, группы "Вхід у змінному взутті" и АНТИТИЛА, DREVO.
Кстати, слова Тараса (Тополи – 24 Канал) очень повлияли на настроение нашего коллектива. Он сказал: "Мы бросаем только лохов и врагов, а в вашем коллективе я ни тех, ни других не вижу",
– поделился Кошевой.
Кроме того, не выступил MONATIK. Евгений объяснил, что не "хватило коммуникации", но шоумен считает, что артист "до последнего хотел" присоединиться к концерту.
Кстати! Ранее группа Мюсли UA сообщила в инстаграме, что готова выступить на новогодних концертах "Единого Квартала".
Интервью с Евгением Кошевым: смотрите видео онлайн
Что этому предшествовало?
Напомним, что 6 и 7 декабря в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялись съемки новогодних благотворительных концертов "Единого Квартала". Выступления отменили хор "Гомін", KOLA и Надя Дорофеева.
В Студии заявили, что не позволят втягивать себя в "политические игры или манипуляции". Команда подчеркнула, что не имеет отношения к "бизнесу своих акционеров или политическим процессам".
""Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6 – 7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к тому, что происходит, и услышать нашу позицию. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов на лишнее информационное давление", – говорилось в заявлении.