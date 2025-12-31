Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ISLND TV. У новому інтерв'ю Кошовий заявив, що на рішення артистів скасувати свої виступить вплинуло інфополе.

Коли тобі класно – з тобою всі. Коли тобі "жопа", кажуть: "Давай розберешся, а ми потім прийдемо",

– сказав Євген Кошовий.

Шоумен зізнався, що відмова Наді Дорофєєвої стала для нього шоком. Річ у тім, що співачка багато разів брала участь у проєктах Студії. За словами Кошового, артисти пояснювали, чому ухвалили таке рішення.

Тиснуть ЗМІ одразу. Вони не знають, що відповідати. Якщо вони прийдуть, то буде гірше,

– зазначив він.

Шоумен також розповів, що від участі у концертах не відмовилися Ірина Білик, Оля Полякова, гурти "Вхід у змінному взутті" та АНТИТІЛА, DREVO.

До речі, слова Тараса (Тополі – 24 Канал) дуже вплинули на настрій нашого колективу. Він сказав: "Ми кидаємо тільки лохів і ворогів, а у вашому колективі я ні тих, ні інших не бачу",

– поділився Кошовий.

Крім того, не виступив MONATIK. Євген пояснив, що не "вистачило комунікації", але шоумен вважає, що артист "до останнього хотів" долучитися до концерту.

До речі! Раніше гурт Мюслі UA повідомив в інстаграмі, що готовий виступити на новорічних концертах "Єдиного Кварталу".

Що цьому передувало?