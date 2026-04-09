Фото Евгения Малолетки с последствиями российской атаки на Киев победило на World Press Photo 2026

Организаторы международного конкурса World Press Photo 2026 объявили имена 42 региональных победителей. В категории "Европа" отметили фотографию украинского фотокорреспондента Евгения Малолетки.

Об этом сообщает на сайте World Press Photo. Фото называется "Российская атака на Киев".

Евгений Малолетка сделал фотографию 24 апреля 2025 года, когда Россия осуществила массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами. Тогда погибло 13 человек, около 90 пострадали.

На фотографии изображена 65-летняя Валерия Синюк, которая сидит возле своего поврежденного дома. Женщина спала, когда вражеская ракета разрушила здание напротив.

Это изображение отражает шок и уязвимость человека, который выжил в Киеве. Глубокие тени, контрастирующие с одним источником света, привлекают внимание к поразительным деталям – потерянного взгляда женщины и ее чистого, свободной обуви, подчеркивающие внезапность и человеческие потери от продолжающихся атак России,

– сказало жюри.

Валерия Синюк после атаки на Киев 24 апреля 2025 года / Фото Евгений Малолетка

Представители World Press Photo написали в инстаграме, что жюри рассмотрело 57 376 фотографий, присланных 3747 фотографами из 141 страны.

Отмечается, что "награжденные работы освещают некоторые из самых актуальных проблем, стоящих перед современным миром, характеризующийся расколом, срочностью и одновременно врожденной устойчивостью".

Найдите время, чтобы по-настоящему посмотреть на эти изображения, посидеть с ними, поставить их под сомнение, позволить им тронуть вас,

– сказал Джумана Эль Зейн Хури, исполнительный директор международного конкурса.

Что известно о Евгении Малолетке?