Фото Евгения Малолетки с последствиями российской атаки на Киев победило на World Press Photo 2026
- Евгений Малолетка стал победителем в категории "Европа" международного конкурса World Press Photo 2026 за фото "Российская атака на Киев".
- На фотографии изображена 65-летняя Валерия Синюк возле поврежденного дома после российского удара по Киеву 24 апреля 2025 года.
Организаторы международного конкурса World Press Photo 2026 объявили имена 42 региональных победителей. В категории "Европа" отметили фотографию украинского фотокорреспондента Евгения Малолетки.
Об этом сообщает на сайте World Press Photo. Фото называется "Российская атака на Киев".
Евгений Малолетка сделал фотографию 24 апреля 2025 года, когда Россия осуществила массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами. Тогда погибло 13 человек, около 90 пострадали.
На фотографии изображена 65-летняя Валерия Синюк, которая сидит возле своего поврежденного дома. Женщина спала, когда вражеская ракета разрушила здание напротив.
Это изображение отражает шок и уязвимость человека, который выжил в Киеве. Глубокие тени, контрастирующие с одним источником света, привлекают внимание к поразительным деталям – потерянного взгляда женщины и ее чистого, свободной обуви, подчеркивающие внезапность и человеческие потери от продолжающихся атак России,
– сказало жюри.
Представители World Press Photo написали в инстаграме, что жюри рассмотрело 57 376 фотографий, присланных 3747 фотографами из 141 страны.
Отмечается, что "награжденные работы освещают некоторые из самых актуальных проблем, стоящих перед современным миром, характеризующийся расколом, срочностью и одновременно врожденной устойчивостью".
Найдите время, чтобы по-настоящему посмотреть на эти изображения, посидеть с ними, поставить их под сомнение, позволить им тронуть вас,
– сказал Джумана Эль Зейн Хури, исполнительный директор международного конкурса.
Что известно о Евгении Малолетке?
Евгений Малолетка родом из города Бердянск Запорожской области. В 2010 году окончил Киевский политехнический институт. Сотрудничал с Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel и другими СМИ.
С 2014 года документирует войну России против Украины, также освещал Евромайдан, протесты в Беларуси, войну в Нагорном Карабахе и пандемию COVID-19 в Украине.
Малолетка снимал последствия войны в Мариуполе. Он является лауреатом международной журналистской премии имени Джеймса Найта, премий Visa d'or News Award и Prix Bayeux Calvados-Normandie.
Евгений уже становился одним из победителей World Press Photo – в 2023 году. Также он получил Пулитцеровскую премию в номинации за служение обществу.