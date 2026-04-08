После внезапной популярности из-за своего первого большого интервью, Вадим Буряковский снова пришел к Дмитрию Гордону. Он рассказал о том, как попал в армию.
Муж Поляковой рассказал, что его призвали на службу в 1981 году – в период войны в Афганистане.
Я должен был попасть в десантные войска. Я понимал, что попал в команду по своим навыкам – нужны были водители, а у меня уже была категория Е, я мог ездить с прицепами,
– поделился Вадим Буряковский.
Но случилось иначе. Все потому, что однажды он заступился за сына одного из своих соседей. Оказалось, что этот человек – полковник. Когда он увидел Вадима на сборном пункте, то договорился, чтобы Буряковского перевели в другую команду.
Это были топографические войска в Черновцах. Поэтому Вадим признался, что в армии ему было легко.
"Смотрю – там все как на подбор: двое с высшим образованием, киевляне. Еще один парень – таксист, старший, женат. И еще несколько киевлян, тоже интересные ребята. Так у нас сформировалась своя компания. Мы все вместе держались эти два года именно своим коллективом. Попал я в топографические войска в Черновцах – я даже раньше о таких не слышал", – сказал Буряковский.
Интервью с Вадимом Буряковским: смотрите видео онлайн
Почему прошлое интервью Буряковского спровоцировало скандал?
- Несколько недель назад муж Оли Поляковой впервые за долгое время дал большое интервью, где рассказывал о бизнесе, деньгах, карьере жены. Также он поделился, как относится к Маше Ефросининой и ее мужу – и назвал Тимура Хромаева "мажором".
- После интервью Оля Полякова сделала сообщение на своей странице, где сказала, что слова Вадима – это его личная позиция. Певица попросила прощения перед Машей и ее семьей.
- Вадим Буряковский стал настоящей звездой в тредсе – с ним создавали множество мемов и шуток. Оля Полякова впоследствии пошутила, что больше мужа из дома не выпустит.