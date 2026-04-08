Після раптової популярності через своє перше велике інтерв'ю, Вадим Буряковський знову прийшов до Дмитра Гордона. Він розповів про те, як потрапив до війська.

Чоловік Полякової розповів, що його призвали до служби у 1981 році – у період війни в Афганістані.

Я мав потрапити в десантні війська. Я розумів, що потрапив у команду за своїми навичками – потрібні були водії, а в мене вже була категорія Е, я міг їздити з причепами,

– поділився Вадим Буряковський.

Але сталося інакше. Все тому, що одного разу він заступився за сина одного зі своїх сусідів. Виявилося, що цей чоловік – полковник. Коли він побачив Вадима на збірному пункті, то домовився, щоб Буряковського перевели в іншу команду.

Це були топографічні війська у Чернівцях. Тож Вадим зізнався, що в армії йому було легко.

"Дивлюся – там усі як на підбір: двоє з вищою освітою, кияни. Ще один хлопець – таксист, старший, одружений. І ще кілька киян, теж цікаві хлопці. Так у нас сформувалася своя компанія. Ми всі разом трималися ці два роки саме своїм колективом. Потрапив я в топографічні війська в Чернівцях – я навіть раніше про такі не чув", – сказав Буряковський.

