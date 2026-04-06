По мнению Милы Еремеевой, довольно сложный характер у певицы Оли Поляковой. Об этом она рассказала на канале "ПВМ шоу".

Ведущая отметила, что Оля Полякова полностью отдается работе, однако порой взаимодействовать с ней сложно. Поэтому Миле трудно назвать певицу токсичной.

При всем уважении к профессионализму и трудолюбием, иногда с Олей Поляковой бывает непросто. Хотя мне не сложно. Но я не считаю это токсичностью – это скорее особенность характера. Я и сама иногда бываю такой,

– призналась Мила Еремеева.

Также ведущая высказалась о других звездах шоубизнеса. Она считает, что Надя Дорофеева и Артем Пивоваров – самые трудолюбивые.

Наиболее смешной для Милы является Вася Байдак, а самый популярный (среди актеров) – Александр Рудинский. Еремеева также охарактеризовала LAUD как недооцененного артиста, а переоцененным назвала Шугара.

Отметим, недавно Олю Полякову в тредсе раскритиковала ее бывшая продюсер, Розалия Романова (ранее была известна как Ирина Ковальская). Женщина заявляла, что семья Поляковой "уничтожила ее жизнь". Певица в ответ назвала Романову аферисткой и "лгуньей".

Кому еще было трудно работать с Поляковой?

Интересно, что не только для Милы Еремеевой Оля Полякова показалась непростой личностью. В интервью для Алексея Суханова режиссер-постановщик Герман Ненов признался, что в процессе работы больше всего ссорился с Олей Поляковой.

"Я кусал губы, плакал, кричал, что это мое последнее шоу. После него я сказал, что никогда с ней на одну площадку не выйду. Меня трясло", – говорил Герман Ненов.

Тогда он создавал для звезды шоу во Дворце "Украина" – это был первый масштабный проект Ненова. Однако режиссер добавил, что сейчас его отношения с Поляковой очень комфортные. Он благодарен певице за стержень, который получил в первые месяцы сотрудничества.