Про це повідомляє на сайті World Press Photo. Фото називається "Російська атака на Київ".
Євген Малолєтка зробив фотографію 24 квітня 2025 року, коли Росія здійснила масований удар по Києву безпілотниками та ракетами. Тоді загинуло 13 людей, близько 90 постраждали.
На світлині зображена 65-річна Валерія Синюк, яка сидить біля свого пошкодженого будинку. Жінка спала, коли ворожа ракета зруйнувала будівлю навпроти.
Це зображення відображає шок і вразливість людини, яка вижила в Києві. Глибокі тіні, що контрастують з одним джерелом світла, привертають увагу до разючих деталей – втраченого погляду жінки та її чистого, вільного взуття, що підкреслюють раптовість і людські втрати від атак Росії, що тривають,
– сказало журі.
Валерія Синюк після атаки на Київ 24 квітня 2025 року / Фото Євген Малолєтка
Представники World Press Photo написали в інстаграмі, що журі розглянуло 57 376 фотографій, надісланих 3747 фотографами зі 141 країни.
Зазначається, що "нагороджені роботи висвітлюють деякі з найактуальніших проблем, що стоять перед сучасним світом, що характеризується розколом, терміновістю та водночас вродженою стійкістю".
Знайдіть час, щоб по-справжньому подивитися на ці зображення, посидіти з ними, поставити їх під сумнів, дозволити їм зворушити вас,
– сказав Джумана Ель Зейн Хурі, виконавчий директор міжнародного конкурсу.
Що відомо про Євгена Малолєтку?
Євген Малолєтка родом з міста Бердянськ Запорізької області. У 2010 році закінчив Київський політехнічний інститут. Співпрацював з Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel та іншими ЗМІ.
З 2014 року документує війну Росії проти України, також висвітлював Євромайдан, протести в Білорусі, війну в Нагірному Карабаху та пандемію COVID-19 в Україні.
Малолєтка знімав наслідки війни в Маріуполі. Він є лауреатом міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта, премій Visa d’or News Award та Prix Bayeux Calvados-Normandie.
Євген уже ставав одним із переможців World Press Photo – у 2023 році. Також він отримав Пулітцерівську премію у номінації за служіння суспільству.