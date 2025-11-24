Укр Рус
24 ноября, 11:32
Экс-ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников во второй раз стал отцом и раскрыл имя ребенка

Мария Примыч
Основні тези
  • Евгений Синельников во второй раз стал отцом, его жена Наталья родила дочь Марию.
  • Известные личности поздравили его с рождением дочери в комментариях под постом в Instagram.

Бывший ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников во второй раз стал отцом. Его жена Наталья родила дочь.

Супруги назвали девочку Марией. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Синельникова.

Евгений Синельников опубликовал фото, на котором держит новорожденную дочь за руку. Режиссер не рассказал, когда родилась девочка, и пока не поделился другими подробностями.

Привет, Синельникова Мария Евгеньевна, 
– написал он.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом / Фото из инстаграма режиссера

В комментариях под сообщением Евгения поздравили поклонники и украинские знаменитости, в частности фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, режиссер Алан Бадоев и инфлуенсер Петр Заставный.

Для справки! От первого брака с соучредителем тревел-шоу "Орел и Решка" Еленой Синельников имеет сына Алексея. Наталья уже воспитывает сына Тимура и дочь Агнию.

Что известно об отношениях Евгения и Натальи Синельниковых?

  • Евгений Синельников и Наталья познакомились в университете, но тогда просто дружили.

  • После завершения обучения долго не виделись. Как-то Синельников поздравил Наталию с днем рождения, а она пригласила его на празднование. На тот момент оба уже были разведены.

  • Влюбленные поженились в августе 2022 года. Они сыграли свадьбу в своем доме в Буче, что на Киевщине, в котором прятались от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.