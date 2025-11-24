Ексведучий "Орла і Решки" Євген Синельников удруге став батьком і розкрив ім'я дитини

Колишній ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников удруге став батьком. Його дружина Наталія народила доньку.

Подружжя назвало дівчинку Марією. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Синельникова.

Не пропустіть Зірка українських серіалів Сергій Кисіль уперше показав однорічну доньку

Євген Синельников опублікував фото, на якому тримає новонароджену доньку за руку. Режисер не розповів, коли народилася дівчинка, і наразі не поділився іншими подробицями.

Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна,

– написав він.

Євген Синельников удруге став батьком / Фото з інстаграму режисера

У коментарях під дописом Євгена привітали прихильники та українські знаменитості, зокрема фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко, режисер Алан Бадоєв та інфлуенсер Петро Заставний.

Для довідки! Від першого шлюбу зі співзасновницею тревел-шоу "Орел і Решка" Оленою Синельников має сина Олексія. Наталія вже виховує сина Тимура і доньку Агнію.

Що відомо про стосунки Євгена та Наталії Синельникових?