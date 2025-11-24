Ексведучий "Орла і Решки" Євген Синельников удруге став батьком і розкрив ім'я дитини
- Євген Синельников удруге став батьком, його дружина Наталія народила доньку Марію.
- Відомі особистості привітали його з народженням доньки в коментарях під дописом в Instagram.
Колишній ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников удруге став батьком. Його дружина Наталія народила доньку.
Подружжя назвало дівчинку Марією. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Синельникова.
Євген Синельников опублікував фото, на якому тримає новонароджену доньку за руку. Режисер не розповів, коли народилася дівчинка, і наразі не поділився іншими подробицями.
Привіт, Синельникова Марія Євгеніївна,
– написав він.
У коментарях під дописом Євгена привітали прихильники та українські знаменитості, зокрема фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко, режисер Алан Бадоєв та інфлуенсер Петро Заставний.
Для довідки! Від першого шлюбу зі співзасновницею тревел-шоу "Орел і Решка" Оленою Синельников має сина Олексія. Наталія вже виховує сина Тимура і доньку Агнію.
Що відомо про стосунки Євгена та Наталії Синельникових?
Євген Синельников та Наталія познайомились в університеті, але тоді просто дружили.
Після завершення навчання довго не бачились. Якось Синельников привітав Наталію з днем народження, а вона запросила його на святкування. На той момент обидва вже були розлучені.
Закохані одружилися у серпні 2022 року. Вони зіграли весілля у своєму будинку в Бучі, що на Київщині, в якому ховалися від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення.