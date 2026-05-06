Умер Евгений Сивоконь: где и когда состоится прощание с легендарным мультипликатором

Украинский художник-мультипликатор Евгений Сивоконь умер. Он стоял у истоков украинской анимации и участвовал в создании многих мультфильмов.

Евгений Сивоконь ушел из жизни во вторник, 5 мая. О дате прощания с аниматором сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Церемония прощания с Евгением Яковлевичем состоится в субботу, 9 мая, в Доме кино на улице Саксаганского, с 11:00 до 12:30. О потере сообщила Украинская Киноакадемия.

Творческое наследие Евгения Сивоконя насчитывает более 25 анимационных фильмов.

Его работы представляли Украину на международных фестивалях и были отмечены многочисленными наградами. Как педагог, он воспитал несколько поколений украинских аниматоров, передавая не только профессиональные знания, но и глубокое понимание искусства,

– прокомментировали на странице Украинской Киноакадемии.



Евгений Сивоконь / Фото из фейсбука Украинской Киноакадемии

Что известно о жизни Евгения Сивоконя?

Евгений Сивоконь родился в 1937 году в семье архитектора. Учился в Киевском государственном художественном институте на графическом факультете.

С 1960 года Евгений Сивоконь работал в Творческом объединении художественной мультипликации студии "Киевнаучфильм", впоследствии на студии "Укранимафильм". Также преподавал на кафедре кинорежиссуры и кинодраматургии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Евгений Сивоконь является лауреатом Художественной премии "Киев" имени Ивана Миколайчука и членом Национального союза кинематографистов Украины. Он посвятил профессии более 55 лет.

В 2022 году Евгений Сивоконь получил награду за вклад в развитие украинского кинематографа Национальной премии "Золотая юла".

Среди известных анимационных проектов Евгения Сивоконя: "Человек и слово", "Страна Личилия", "Спаси и сохрани", "Сплетницы", "Ненаписанное письмо", "Засыплет снег дороги", "Как казаки кулеш варили" и другие мультики из этой серии.

Евгений Сивоконь неоднократно представлял Украину на международных конкурсах, происходивших во Франции, Италии, Испании и других странах.