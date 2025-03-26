Уже не военная: Евгения Эмеральд рассекретила, чем сейчас занимается
- Евгения Эмеральд подтвердила, что больше не является военной, а занята социальной деятельностью, в частности проектом по защите женщин и детей, переживших домашнее насилие.
Бывшая военная Евгения Эмеральд появилась в шоу "Чего хотят женщины". Она рассказала, чем сейчас занимается.
Эмеральд подтвердила, что уже является общественным деятелем, а не военной. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ENTERE SPORT NEWS.
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Я уже не военная, а общественный деятель и исключительно в социальной деятельности. У меня социальный проект по защите женщин и детей, которые стали жертвами домашнего насилия. Я сама бывшая жертва домашнего насилия, поэтому это такая моя миссия жизни,
– рассказала Евгения Эмеральд.
Общественный деятель отметила, что всю жизнь была в большом бизнесе и чувствовала, что чего-то не хватает. Женщина понимала, что зарабатывает деньги, развивается, но мечтала "найти дело своей жизни", от которого кайфовала бы.
Для справки! Евгения Эмеральд создала социальный проект для женщин #зжінкоютакнеможна, его цель – побороть толерирование абьюза в обществе и оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.
Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия
Напомним, что в 2023 году Евгения Эмеральд объявила о разводе с Евгением Стипанюком, от которого родила дочь Афину. Она призналась, что причина не в бытовых ссорах или разнице в характерах, но детали не рассказала.
Позже Эмеральд заявила, что пережила домашнее насилие. Она показала скриншоты переписок с экс-супругом и голосовые сообщения, где звучали угрозы убийством, обвинения в измене и словесные оскорбления.
В январе этого года, после скандального развода, Евгения Эмеральд намекнула на новый роман. Бывшая военная поделилась в инстаграме фотографиями с загадочным мужчиной, но подробностей не раскрыла.