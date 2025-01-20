Однако подробностями женщина не поделилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Эмеральд.

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Евгения Эмеральд опубликовала новые фотографии в инстаграм-сторис и поставила геолокацию Австрия. Поэтому, вероятно, она вместе с таинственным мужчиной сейчас находится там. Романтические фото, судя по отметке, они сделали в Вене. Бывшая военная выглядит счастливой: она нежно обнимает мужа и улыбается.

Я все сказала,

– подписала одну из фотографий Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд с загадочным мужчиной / Скриншот из инстаграма

Евгения Эмеральд намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма

Что известно о личной жизни Евгении Эмеральд