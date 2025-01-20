Однако подробностями женщина не поделилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Эмеральд.
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Евгения Эмеральд опубликовала новые фотографии в инстаграм-сторис и поставила геолокацию Австрия. Поэтому, вероятно, она вместе с таинственным мужчиной сейчас находится там. Романтические фото, судя по отметке, они сделали в Вене. Бывшая военная выглядит счастливой: она нежно обнимает мужа и улыбается.
Я все сказала,
– подписала одну из фотографий Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд с загадочным мужчиной / Скриншот из инстаграма
Евгения Эмеральд намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма
Что известно о личной жизни Евгении Эмеральд
- Напомним, что Евгения Эмеральд была замужем за военным Евгением Стипанюком, с которым познакомилась на службе. У бывших супругов родилась дочь, которую они назвали Афиной.
- Некоторое время в сети ходили слухи о разводе пары, а в октябре 2023 года Эмаральд официально подтвердила эту информацию. Впоследствии она обвинила Стипанюка в домашнем насилии. Через некоторое время бывшая военная заявила, что он изменял ей, когда женщина была беременной.
- В ноябре 2023 года Евгения Эмеральд сообщила, что экс-супругу запретили видеться с дочерью. Ранее женщина заявляла, что хочет лишить его родительских прав.