Проте подробицями жінка не поділилась. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм Емеральд.

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Євгенія Емеральд опублікувала нові світлини в інстаграм-сторіс та поставила геолокацію Австрія. Тож, ймовірно, вона разом з таємничим чоловіком зараз перебуває там. Романтичні фото, судячи з відмітки, вони зробили у Відні. Колишня військова виглядає щасливою: вона ніжно обіймає чоловіка та усміхається.

Я все сказала,

– підписала одну з фотографій Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд з загадковим чоловіком / Скриншот з інстаграму

Євгенія Емеральд натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму

Що відомо про особисте життя Євгенії Емеральд