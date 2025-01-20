Проте подробицями жінка не поділилась. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм Емеральд.
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Євгенія Емеральд опублікувала нові світлини в інстаграм-сторіс та поставила геолокацію Австрія. Тож, ймовірно, вона разом з таємничим чоловіком зараз перебуває там. Романтичні фото, судячи з відмітки, вони зробили у Відні. Колишня військова виглядає щасливою: вона ніжно обіймає чоловіка та усміхається.
Я все сказала,
– підписала одну з фотографій Євгенія Емеральд.
Євгенія Емеральд з загадковим чоловіком / Скриншот з інстаграму
Євгенія Емеральд натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму
Що відомо про особисте життя Євгенії Емеральд
- Нагадаємо, що Евгенія Емеральд була у шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком, з яким познайомилась на службі. У колишнього подружжя народилася донечка, яку вони назвали Афіною.
- Деякий час у мережі ходили чутки про розлучення пари, а в жовтні 2023 року Емаральд офіційно підтвердила цю інформацію. Згодом вона звинуватила Стипанюка у домашньому насильстві. Через деякий час колишня військова заявила, що він зраджував їй, коли жінка була вагітною.
- У листопаді 2023 року Євгенія Емеральд повідомила, що ексчоловікові заборонили бачитися з донькою. Раніше жінка заявляла, що хоче позбавити його батьківських прав.