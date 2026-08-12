Евгения Власова возвращается после длительного перерыва: певица перепела свой хит "Ветер надежды"
После длительного перерыва Евгения Власова готовит премьеру украинской версии своего хита "Ветер надежды". Новая композиция получила название "Вітер надії".
Об этом певица сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав отрывок из будущей песни.
Артистка рассказала, что за годы, прошедшие после выхода оригинальной композиции, ее восприятие текста и его смысла изменилось.
Когда-то в этой песне я пела о надежде. Сегодня я воспринимаю каждое из этих слов совсем по-другому. "Ветер надежды" прожил со мной много лет, чтобы сейчас переродиться – на украинском языке, с новым звучанием и гораздо более глубоким смыслом,
– написала артистка.
Премьера "Ветра надежды" состоится уже 14 августа. В новой версии песни Власова поет о любви, вере в добро и надежде.
Я знаю, що любов – жива. В мені завжди живуть дива. Вони зцілюють, окриляють та віру в добро повертають. Вітер надії. В теплих обіймах, де біжу по хвилях я, і сонце, та світло слідом за вітром – окрилена я,
– звучит теперь в песне.
Анонс новой композиции получил теплый отклик в сети. В комментариях Власову поддержали ее коллеги и поклонники. В частности, Jerry Heil, Gaitana, alyona alyona, ONUKA и другие артисты отреагировали на предстоящую премьеру. Слушатели называли новую версию песни "невероятно сказочной" и отмечали, что на украинском языке она зазвучала еще красивее.
Реакция слушателей на украинскую версию песни Евгении Власовой "Ветер надежды" / Скриншоты из инстаграма
"Ветер надежды" стал очередным этапом в возвращении Власовой к музыкальной карьере. В прошлом году артистка впервые за долгое время выступила в Киеве на фестивале "Поколение", а весной 2024 года представила украиноязычный трек "Любовь покоряет".