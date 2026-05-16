Финал Евровидения-2026 уже в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Вены
- Финал Евровидения-2026 проходит в Вене, где соревнуются представители 25 стран.
- Голосовать можно через официальное приложение, телефон/SMS или онлайн на сайте.
В Вене стартовал гранд-финал юбилейного Евровидения-2026, где за победу будут соревноваться представители 25 стран. Кто-то из них сегодня, 16 мая, заберет хрустальный микрофон.
В частности, это может быть украинская певица LELÉKA, которая выйдет на сцену с бандуристом Ярославом Джусем под номером 7. Где смотреть прямую трансляцию песенного конкурса – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Онлайн-трансляция финала Евровидения-2026
Финал Евровидения-2026 в Вене начался в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором песенного конкурса является Тимур Мирошниченко. Его сокомментатором в гранд-финале этого года стала представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.
Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в финале
Всего за победу в конкурсе соревнуется 25 стран.
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Германия: Сара Энгельс – Fire
- Израиль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
- Албания: Alis – Nân
- Греция: Акилас – Ferto
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербия: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Эйдан – Bella
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
- Болгария: Dara – Bangaranga
- Хорватия: Lelek – Andromeda
- Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польша: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеция: Felicia – My System
- Кипр: Antigoni – Jalla
- Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
- Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия: Cosmó – Tanzschein
Как проголосовать за своего фаворита на Евровидении-2026?
Первый вариант – через официальное приложение Eurovision Song Contest. Его можно скачать на Android, iOS или Windows. После загрузки нужно зайти в раздел голосования (Vote), выбрать своего фаворита из списка и подтвердить свой выбор.
Второй способ – голосование через телефон или SMS. Во время прямого эфира на экране появляются номера участников. Достаточно отправить SMS с кодом того исполнителя, за которого хотите проголосовать.
Также можно проголосовать онлайн на официальном сайте – www.esc.vote.