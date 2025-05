Среди них есть победитель: все, что нужно знать об участниках Евровидения-2025 и их песнях

Участники упорно готовятся, фаны задерживают дыхание в волнении, делегации поддерживают своих представителей, Евровидение-2025 состоится уже совсем скоро. Участие в масштабном песенном конкурсе примет 37 стран. Каждая выбрала своего представителя –самобытного артиста, который готов достойно выступить от своей страны.

69-й песенный конкурс точно станет особенным. Ведь на сцене Евровидения-2025 прозвучит рекордное количество песен на родных языках. К тому же впервые за несколько лет на грандиозное музыкальное событие вернется Черногория. Show 24 расскажет обо всех участниках нынешнего Евровидения и то, что известно об их конкурсных песнях.

Участники, которые выступят в первом полуфинале

Исландия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Евровидение-2025 будет открывать молодой электронный дуэт VÆB (произносится как "вайб"), состоящий из братьев Гальфдана и Маттиаса. Они занимаются музыкой с юных лет, но популярность им принес тикток. В 2022 братья опубликовали там комедийную песню, ставшую вирусной – так и началась их карьера.

Трек Róa (переводится как "гребля"), с которым дуэт представит Исландию, рассказывает о том, что ничего не может остановить артистов на их пути. Интересно, что музыкантов обвинили в плагиате, заметив в песне сходство с другими. И EBU ответили, что не будут дисквалифицировать группу.

VÆB – Róa: смотрите видео онлайн

Польша

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Следующей будет выступать Юстина Стечковская – 52-летняя певица, которая во второй раз появится на Евровидении. Она уже участвовала в конкурсе в 1995 году, но теперь возвращается с новой песней.

Ее трек Gaja назван в честь богини Геи, олицетворяющей Землю в древнегреческой мифологии. В песне автор перевоплощается в эту богиню и поет о своей самой большой силе – любви.

Юстина Стечковская – Gaja: смотрите видео онлайн

Словения

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 9/10

Словению на Евровидении-2025 представит Клемен Слаконья, более известный как юморист и ведущий. Его пародия на сингл Gangnam Style набрала более миллиона просмотров в 2016 году. А еще Клемен пародировал Путина в одном из своих клипов.

Но на конкурсе Клемен будет покорять не юмором, а чувственностью. Песня How Much Do We Have Left рассказывает о периоде, когда у его жены диагностировали редкую форму рака. Ей удалось выздороветь. В композиции Клемен поет о силе любимой и важности совместного времени.

Клемен – How Much Do We Have Left: смотрите видео онлайн

Эстония

Прогноз букмекеров: 2% шанса на победу

Оценка Show 24: 3/10

Один из самых одиозных исполнителей на Евровидении – Томми Кэш. Он родился в Таллинне в районе, где жило много русскоязычных. Томми Кэш в своем творчестве использовал советскую атмосферу, он сотрудничал с русскими и продолжает делать это и сейчас. Артист говорит, что осудил полномасштабную войну, однако в одной из его недавних песен есть строки: "Мы хотим мира, а они войны – Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву".

Песня Томми Кеша Espresso Macchiato вызвала немало споров. Это танцевальный поп, а в тексте соединилась смесь ломаного английского, спанглиш и американского итальянского языков. Здесь строки о стереотипах, связанные с итальянской культурой – спагетти, мафиози и тому подобное. Для итальянской организации Codacons песня показалась оскорбительной, хотя другие считают, что это забавно и иронично.

Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн

Украина

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 10/10

Украину в этом году на Евровидении представят Ziferblat – молодой украинский коллектив, состоящий из Даниила Лещинского, Валентина Лещинского и Федора Ходакова. Коллектив в своей музыке сочетает профессиональное звучание, лирику и бэкграунд каждого из музыкантов.

Их песня Bird of Pray (птица молитвы) – это размышления о событиях, с которыми сталкиваются украинцы ежедневно. Это разлука с близкими людьми, тоска по дому, боль потери и одновременно молитва и надежда на лучшее. Центральный образ здесь – это птичка, которая является символом возрождения и свободы. В песне соединилась традиционная украинская музыка, музыка 60-х и хоровой стиль.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Швеция

Прогноз букмекеров: 35% шанса на победу

Оценка Show 24: 9/10

KAJ – финская группа, которая исполняет свои песни на шведском. Участники коллектива знакомы с детства и объединились в группу в 2009 году. Сначала занимались спектаклями, скетчами и мюзиклами, а в 2018 соединили свою жизнь с юмором и музыкой. Интересно, что музыканты рассказывали, что восхищаются Веркой Сердючкой.

Трек Bara bada bastu ("Просто воспользуйтесь сауной") – первая шведскоязычная песня с 1998 году, которая представит страну. Она принадлежит к жанру эпадунк – это стиль с поп, электронными и фолковыми элементами и провокативными и юмористическими текстами. В песне поют о финской сауне. Музыканты являются фаворитами букмекеров – им прогнозируют победу.

KAJ – Bara bada bastu: смотрите видео онлайн

Португалия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Инди-группа с Мадейры NAPA представит на песенном конкурсе Португалию. Группа основана еще в 2013 году под названием Men On The Couch – они начинали записывать песни в подвале бабушки одного из участников. Первый альбом вышел в 2019 году, а второй – в 2023.

Коллектив уже с новым названием выступит с песней Deslocado, название которой является ссылкой к тому, откуда родом музыканты. Трек рассказывает о желании и амбициях студентов с Мадейры, которые едут с острова, чтобы учиться за рубежом. Deslocado посвящена эмигрантам, которые вынужденно покинули Португалию. На обложке трека – одна из древнейших фотографий острова Мадейра.

NAPA – Deslocado: смотрите видео онлайн

Норвегия

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

19-летний Кайл Алессандро – нынешний представитель Норвегии. Он с детства занимается музыкой и сочетает в своих работах различные жанры и стили – от Южной Америки до Японии и норвежского фолка.

Песня Lighter ("Зажигалка") создана Кайлом в основном самостоятельно. На ее создание исполнителя вдохновила его мама, которая прошла курс лечения от рака и выздоровела. Текст песни гласит: важно искать надежду и свет в самые темные и тяжелые времена.

Кайл Алессандро – Lighter: смотрите видео онлайн

Бельгия

Прогноз букмекеров: 3% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

25-летний Red Sebastian (Сеппе Герреман) представит Бельгию на Евровидении. Он занимается музыкой уже с 7 лет, а всего в 14 стал финалистом шоу "Бельгия имеет талант". Певец вдохновлялся Кристиной Агилерой, Уитни Хьюстон и Мэрайей Кэри. Поэтому его песни созданы в стиле поп с электронными и танцевальными мотивами и сильным вокалом.

Песня Strobe Lights является именно такой, которой описывает музыкант свое творчество. Он также говорит, что это клубный хит, что должен передать атмосферу ночных вечеринок и ярких эмоций и наполнить слушателей энергией.

Red Sebastian – Strobe Lights: смотрите видео онлайн

Азербайджан

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Трио Mamagama – новаторская группа на сцене Азербайджана, состоящая из трех лучших друзей. Группа сформировалась в 2021 году и уже имеет опыт участия в музыкальных конкурсах. Звучание песен Mamagama – уникальное. Это сочетание музыкального наследия страны и современных элементов.

Особенность трека Run With U в том, что здесь звучит азербайджанский инструмент – саз. Композиция рассказывает о любви и чувствах, когда хочется оставить все позади и отдаться страсти.

Mamagama – Run With U: смотрите видео онлайн

Сан-Марино

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Представитель Сан-Марино на Евровидении – номинант на премию Грэмми, диджей и продюсер Габри Понте, карьера которого длится более 25 лет. Он может похвастаться сотнями живых сетов и многочисленными выступлениями. Габри уже участвовал в Евровидении, – в 2022 создал хит для LUM! X feat. Pia Maria – Halo.

Песня Tutta L'Italia (Вся Италия) – это танцевальный динамичный трек, где автор выражает восхищение и гордость за итальянскую культуру. Эта композиция однозначно поднимет настроение еврофанам и зажжет сцену Евровидения.

Габри Понте – Tutta L'Italia: смотрите видео онлайн

Албания

Прогноз букмекеров: 2% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Группа Shkodra Elektronike, что представит Албанию, основана двумя музыкантами, которые эмигрировали из родной страны в Италию. И они продолжают прославлять свой город Шкодер, используя его традиционные песни в сочетании с современным электронным стилем в своем творчестве. Сейчас дуэт работает над дебютным альбомом.

Дуэт выступит с песней Zjerm (Огонь), написанной на албанском диалекте гег. Она рассказывает о том, что близко людям – боль, эмоции, напряжение. Музыканты поделились, что создали этот трек после долгих исследований, с целью создать понятную и поп-ориентированную композицию.

Shkodra Elektronike – Zjerm: смотрите видео онлайн

Нидерланды

Прогноз букмекеров: 6% шанса на победу

Оценка Show 24: 10/10

Несмотря на свой юный возраст, 21-летний певец Клод имеет за спиной сотни миллионов прослушиваний и множество распроданных билетов на концерты. В 2022 году вышел его дебютный сингл, после которого в карьере Клода произошел настоящий прорыв – множество наград и премий. Дебютный альбом музыканта вышел в 2024 – все песни он написал самостоятельно.

Клод представит Нидерланды с песней C'est La Vie (Такая жизнь), которой он хочет почтить память своих родителей, а особенно мамы. В тесте говорится о том, что мать научила его видеть позитив во всем, даже когда испытываешь неудачи. Или это черная, или белая полоса в жизни, – такая жизнь.

Клод – C'est La Vie: смотрите видео онлайн

Хорватия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Певец Марко Бошняк принадлежит к новому поколению музыкантов, задающих тренды на хорватской музыкальной сцене. Он в музыкальной сфере с детства, потому что еще в 11 лет выступал в популярных телешоу. Сейчас, в 21 год он может похвастаться многочисленными наградами. Недавно он начал новый этап в творчестве и готовится к выпуску дебютного альбома.

Марко Бошняк выступит с песней Poison Cake, которая рассказывает о сладкой мести, отстаивание своих границ и "запрещенные" эмоции – гнев и удовольствие от кармы. Эти смыслы он передает через метафору "отравленного торта". Сам артист говорит, что это гимн для людей, которые страдали из-за токсичности других.

Марко Бошняк – Poison Cake: смотрите видео онлайн

Кипр

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Theo Evan поет и танцует с 7 лет, с подросткового возраста создает песни, участвует в шоу талантов с самой юности. После окончания школы он переехал в США, где учился в Беркли. Его первый сингл вышел в 2021 году. Певец вдохновляется Stromae, Майклом Джексоном и реггетоном. Интересно, что как актер Theo Evan появлялся во втором сезоне сериала "Эйфория" в роли статиста.

Певец представит на Евровидении Кипр с песней Shh, где он размышляет о собственной идентичности и последствиях своих решений. В тексте он передает свои мысли не только буквально, но и через библейские образы о рае и аде и тому подобное.

Theo Evan – Shh: смотрите видео онлайн

Участники, которые выступят во втором полуфинале

Австралия

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Go-Jo – это музыкальный проект артиста Марти Замботто. Музыкант вырос в сельской местности в Австралии без электроэнергии, но сейчас живет в Сиднее. Его называют "гигантом соцсетей" на этом Евровидении, ведь в Марти более 1,4 миллиона подписчиков в тиктоке, ютубе и инстаграме. Он много гастролировал и выступал с известными артистами. Go-Jo также знают за его предыдущий хит Mrs. Hollywood, что был вирусным в соцсетях.

Песня австралийского исполнителя Milkshake Man – это, по словам автора, призыв принимать себя и быть смелым и самовыражаться. Это энергичный, танцевальный трек с гитарными партиями и ярким вокалом.

Go-Jo – Milkshake Man: смотрите видео онлайн

Черногория

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 5/10

Нина Жижич – певица и автор песен, которая выступит на Евровидении от Черногории. Страна возвращается на конкурс после небольшой паузы. Нина, успешная карьера которой длится более 20 лет, во второй раз появится на Евровидении. Она выступала вместе с черногорским хип-хоп-дуэтом Who See в 2013 году.

Нина Жижич представит лирическую песню Dobrodošli ("Добро пожаловать"), полностью звучащую на черногорском. Это баллада о женской силе в непростое время, в которой образы одиночества, любви, страдания и стойкости.

Нина Жижич – Dobrodošli: смотрите видео онлайн

Ирландия

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 4/10

Ирландию на Евровидении-2025 представит певица EMMY, которая родом из Норвегии. 24-летняя артистка поет всю жизнь, а на сцене дебютировала в 15 лет. У нее довольно популярная страница в тиктоке, а за плечами – сотрудничества с известными продюсерами.

Суть конкурсной песни Laika Party неожиданно заключается в советской истории. В треке говорится о собаке Лайке, которую советские ученые в 1957 году запустили на околоземную орбиту на космическом аппарате. Собака умерла из-за стресса и перегрева. Одной из авторов песни является россиянка Лариса Торми, которая долгое время живет в Ирландии, но поддерживает пропагандистские месседжи.

EMMY – Laika Party: смотрите видео онлайн

Латвия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Группа Tautumeitas, состоящий из 6 музыкантов, представит Латвию. Они получили признание благодаря уникальному звучанию – сочетание латвийского фольклора с современными мотивами. После выхода последнего альбома Tautumeitas выступали на мировых фестивалях, в частности Glastonbury.

Участницы группы рассказали, что песня Bur Man Laimi вдохновляет людей верить в свои мечты и идти к цели со смелым сердцем. И помнить о том, что на пути к успеху не обойтись без препятствий, и они не смогут сломать.

Tautumeitas – Bur Man Laimi: смотрите видео онлайн

Армения

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 5/10

PARG – это артист, известный мастерским сочетанием традиционной музыки своей страны с современными элементами. Он пробовал себя в разных жанрах – от фолка до электронной и альтернативной музыки. Для армянской сцены это прогрессивно и инновационно, о чем также свидетельствует успех его синглов. Добавим, что певец некоторое время жил в России.

PARG выступит на сцене Евровидения с мотивационной песней SURVIVOR ("Уцелевший") о том, что не стоит останавливаться, даже если трудности выбивают почву из-под ног и причиняют боль. Это глубокая, но довольно привычная для Евровидения песня.

PARG – SURVIVOR: смотрите видео онлайн

Австрия

Прогноз букмекеров: 20% шанса на победу

Оценка Show 24: 5/10

Йоханнесу Пичу, который представит Австрию на Евровидении под псевдонимом JJ, тоже пророчат первые места в финале. У него самобытный голос, что помог певцу достичь успеха в талант-шоу и Венской государственной опере.

К сожалению, песня певца Wasted Love, вдохновлена путинисткой Анной Нетребко, которую JJ фоловил в инстаграме. Несмотря на талантливые вокальные данные, трогательный текст о чувствах, эта композиция не сможет покорить украинцев. Ведь имеет российский след.

JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн

Греция

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Певица Клавдия от талант-шоу перешла к выпуску синглов, что приобрели статус платиновых. Также ее знают за интересные и оригинальные интерпретации поп-музыки. Это принесло Клавдии немалое количество подписчиков в соцсетях.

Конкурсная песня Греции – Asteromata ("Звездноглазая") – частично касается темы геноцида понтийских греков и их миграции. Клавдия рассказала, что своей композицией она чтит память тех, кто вынужденно покинул родину.

Клавдия – Asteromata: смотрите видео онлайн

Литва

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Экспериментальная рок-группа Katarsis выступит на песенном конкурсе от Литвы. Музыканты известны самобытным звучанием и эмоциональными композициями, где часто говорится о грусти, боль, познание себя. В 2024 году Katarsis представил дебютный мини-альбом.

Их композиция Tavo akys ("Твои глаза") рассказывает о приглушенных волнениях и страданиях. В тексте немало метафор, а сам трек построен на контрасте, что может стать новинкой для еврофанов.

Katarsis – Tavo akys: смотрите видео онлайн

Мальта

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Мальтийская певица Мириана Конте сочетает современный поп с резкими и динамичными элементами. Это касается как вокала, так и визуала. Мириана занимается музыкой с 5 лет, а в 16 она впервые приняла участие в нацотборе. Сейчас артистка пришла к своей мечте.

Сначала песня Мирианы Конте называлась Kant ("Пение"), но это слово напоминает англоязычную брань. Поэтому Европейский вещательный союз попросил частично изменить трек. Теперь песня называется SERVING – она о том, чтобы быть собой несмотря на то, что говорят люди.

Мириана Конте – SERVING: смотрите видео онлайн

Грузия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 3/10

Мариам Шенгелия – грузинская певица, которая стала известной после участия в вокальных шоу. Она уже хотела попробовать свои силы на Евровидении, правда, как бэк-вокалистка Торнике Кипиани в Роттердаме в 2020 году, когда конкурс не состоялся. Однако в Грузии певица попала в скандал. До 2024 года она выступала против пророссийской партии в своей стране, но потом вдруг изменила позицию.

Песня Freedom ("Свобода") тоже вызвала неоднозначные комментарии со стороны грузин. Они пишут о том, что Мариам не может знать, что такое свобода, если поддерживает пропагандистов. В целом в песне много грузинских мотивов, что продемонстрирует самобытность страны в музыке.

Мариам Шенгелия – Freedom: смотрите видео онлайн

Дания

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Для Sissal не будет новинкой большая сцена, ведь она выступает еще с 10 лет. Она вдохновляется скандинавской электронной музыкой и является большой поклонницей Евровидения. Sissal признавалась, что сталкивалась с предубеждениями относительно своей карьеры из-за того, что является мамой. И она успешно занимается музыкой после рождения детей, отвергая все стереотипы.

Исполнительница представляет свою песню Hallucination – танцевальный трек, рассказывающий о глубокой эмоциональной связи с близким человеком. Он переходит в такую стадию, когда граница между реальностью и фантазиями начинает размываться.

Sissal – Hallucination: смотрите видео онлайн

Чехия

Прогноз букмекеров: 3% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

У исполнителя ADONXS несмотря на успешную музыкальную карьеру, еще и опыт профессионального танцовщика и модели. Он получил известность в 2021 году, когда победил на конкурсе SuperStar Czech-Slovakia. После этого артист выпустил несколько синглов и дебютный альбом. ADONXS вдохновляется легендами музыки – Queen, Depeche Mode, Элтоном Джоном, а еще слушает Троя Сивана, Махмуда, RAYE.

Песня ADONXS называется Kiss Kiss Goodbye. Она исследует отношения через историю из собственного опыта исполнителя (дело в том, что певец рос без отца). Лирический герой готов пожертвовать чем-то масштабным, чтобы исцелить свое сердце.

ADONXS – Kiss Kiss Goodbye: смотрите видео онлайн

Люксембург

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Лора Торн, по мнению организаторов Евровидения, – "восходящая звезда на международной музыкальной сцене". Она с юных лет погружена в музыку, с 5 лет танцует, а с 8 начала изучать сольфеджио и игру на музыкальных инструментах. Лора не только создает музыку, но и работает преподавательницей в консерватории.

Лора Торн выступит на Евровидении с песней La Poupée Monte Le Son. Это посвящение победительнице конкурса в 1965 году из Люксембурга – Франс Галль. Смысл песни в том, чтобы заявить о своей независимости и самостоятельности.

Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: смотрите видео онлайн

Израиль

Прогноз букмекеров: 5% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Юваль Рафаэль начала свою карьеру в 2024 году, когда приняла участие и победила в шоу талантов. Но на самом деле певица всегда мечтала стать певицей, увлекаясь соулом и R&B, а еще группами Led Zeppelin и Scorpions, певицами Бейонсе и Селин Дион.

Юваль представит Израиль с песней New Day Will Rise (Новый день наступит). Это поп-песня, написана на трех языках – английском, французском и иврите. Композиция символизирует восход солнца, исцеления и возрождения, которого ждут в стране после сложного периода.

Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн

Сербия

Прогноз букмекеров: <1% шанса на победу

Оценка Show 24: 5/10

Princ (Стефан Здравкович) – не только вокалист, также он играет на гитаре и барабанах, а до сольной карьеры был фронтменом рок-группы. Princ уже участвовал в сербском отборе в 2023 году, но занял второе место. Поэтому теперь вернулся с новыми силами и песней Mila.

Композиция музыканта – это романтическая баллада о любви, поцелуи, силу чувств. Артист делился, что это одна из самых сложных его песен по динамике и вокальными переходами. Главная мысль трека – отпускать человека, если он стремится к свободе, даже когда ты сильно его любишь.

Princ – Mila: смотрите видео онлайн

Финляндия

Прогноз букмекеров: 3% шанса на победу

Оценка Show 24: 9/10

Одна из самых ярких звезд финской поп-музыки Эрика Викман начала свою карьеру в юном возрасте, но сначала выступала в театрах и участвовала в телепрограммах. В 2020 году Эрика совершила прорыв с платиновым хитом Cicciolina, а затем выпустила дебютный альбом, что был на вершине часртов. Также артистка работала с Käärijä.

Песня Ich komme (Я иду), что представит Финляндию, энергичная и мощная. Эрика посвятила ее всем тем, кто наталкивается на трудности, кто неуверен в себе и почему-то считает, что не заслуживает любви.

Эрика Викман – Ich komme: смотрите видео онлайн

Большая Пятерка и страна-победитель

Великобритания

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Remember Monday – девичья группа, которая хорошо разбирается в вокальных гармониях. Трио стало известным благодаря каверам на песни других исполнителей. Так девушки стали популярными в соцсетях, а еще приняли участие в шоу The Voice UK. С тех пор они выпустили два мини-альбома и 12 синглов.

Песня группы называется What The Hell Just Happened? Она о времени, когда надо расслабиться и отпустить проблемы. Она положительная и энергичная, здесь соединились различные музыкальные стили и вокальные гармонии, ощутимые влияния от Queen до Элтона Джона.

Remember Monday – What The Hell Just Happened?: смотрите видео онлайн

Испания

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 6/10

Поп-исполнительница Melody имеет более 25 лет опыта выступлений на сцене. Ее первый хит увидел свет, когда звезде было всего 10 лет. Она экспериментировала с поп-музыкой, фламенко, латиноамериканской музыкой, и заслуженно возглавляла чарты во многих странах. Также Melody харизматична и имеет хорошее чувство юмора, поэтому частая гостья в телешоу.

Певица представит Испанию с песней ESA DIVA, представляя свое мнение понятия "дева". Артистка описывает их как сильных женщин, которые легко преодолевают жизненные трудности. Это песня о верности своим ценностям и свободе быть собой.

Melody – ESA DIVA: смотрите видео онлайн

Италия

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Лучио Корси – итальянский певец и автор песен, который вдохновляется классической музыкой. За 10 лет карьеры он много выступал и создавал множество песен и альбомов. Интересно, что Италию сначала должен был представлять победитель фестиваля Санремо – Olly, однако он отказался от участия из-за запланированных концертов.

Volevo Essere Un Duro ("Я хотел быть крутым") – это история человека, который хочет быть сильным, но испытывает сомнения и неуверенность. Герой переживает внутреннюю борьбу между своими чувствами и эмоциями. Лучио признавался, что песня личная для него и рассказывает о его собственном жизненном опыте.

Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro: смотрите видео онлайн

Германия

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 7/10

Abor & Tynna – это дуэт брата и сестры, которые происходят из семьи музыкантов. Их отец – виолончелист, то и Абор и Тинна с детства учились музыке. Свои первые песни они написали в 2016 году. Карьера Abor & Tynna прошла путь от семейных застолий до концертов в больших городах. В этом дуэте Абор отвечает за бит и аранжировку, а Тинна – за тексты и вокал.

Их песня Baller (Стреляю) – динамичный трек с элементами электронной музыки, рэпа и попа. Он рассказывает об эмоциях людей после разрыва отношений. Припев настолько вирусный, что начинает становиться популярным в соцсетях.

Abor & Tynna – Baller: смотрите видео онлайн

Франция

Прогноз букмекеров: 8% шансов на победу

Оценка Show 24: 10/10

Луан называют иконой французской музыкальной сцены. Она впервые получила известность в 16 лет на шоу "Голос", а впоследствии активно работала над музыкой. Певица покоряет своим голосом, искренностью и способностью понимать человеческие эмоции.

Луан выступит с песней "maman" (мама) – трогательной и эмоциональной композицией с нежной мелодией, где она описывает особое путешествие. Путь ребенка, ставшего женщиной; дочери, которая стала мамой.

Луан – maman: смотрите видео онлайн

Швейцария

Прогноз букмекеров: 1% шанса на победу

Оценка Show 24: 8/10

Страну-победительницу на Евровидении-2025 представит Зои Ме, которая поет на немецком и французском языках и сочетает шансон и поп. Зои начала творить музыку в 10 лет. Ее талант объединять разные культуры через песни принесли ей признание и победы на различных конкурсах.

Зои Мэ выступит с песней Voyage (Путешествие), рассказывающей, что цветы становятся красивее, если их поливать. Это метафора, через которую артистка хочет сказать следующее: люди становятся лучше, если о них заботятся и о них заботятся.

Зои Ме – Voyage: смотрите видео онлайн

