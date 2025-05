Серед них є переможець: все, що треба знати про учасників Євробачення-2025 та їхні пісні

Учасники наполегливо готуються, фани затримують подих у хвилюванні, делегації підтримують своїх представників, – Євробачення-2025 відбудеться вже зовсім скоро. Участь у масштабному пісенному конкурсі візьме 37 країн. Кожна обрала свого представника – самобутнього артиста, що готовий гідно виступити від своєї країни.

69-й пісенний конкурс точно стане особливим. Адже на сцені Євробачення-2025 пролунає рекордна кількість пісень рідними мовами. До того ж уперше за кілька років на грандіозну музичну подію повернеться Чорногорія. Show 24 розповість про всіх учасників цьогорічного Євробачення й те, що відомо про їхні конкурсні пісні.

Учасники, що виступлять у першому півфіналі

Ісландія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Євробачення-2025 відкриватиме молодий електронний дует VÆB (вимовляється як "вайб"), що складається з братів Гальфдана та Маттіаса. Вони займаються музикою з юних років, але популярність їм приніс тікток. У 2022 брати опублікували там комедійну пісню, що стала вірусною – так і почалась їхня кар'єра.

Трек Róa (перекладається як "веслування"), з яким дует представить Ісландію, розповідає про те, що нічого не може спинити артистів на їхньому шляху. Цікаво, що музикантів звинуватили у плагіаті, помітивши в пісні схожість з іншими. Та EBU відповіли, що не дискваліфіковуватимуть гурт.

VÆB – Róa: дивіться відео онлайн

Польща

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Наступною виступатиме Юстина Стечковська – 52-річна співачка, яка вдруге з'явиться на Євробаченні. Вона вже брала участь у конкурсі у 1995 році, але тепер повертається з новою піснею.

Її трек Gaja названий на честь богині Геї, що уособлює Землю в давньогрецькій міфології. У пісні авторка перевтілюється в цю богиню та співає про свою найбільшу силу – любов.

Юстина Стечковська – Gaja: дивіться відео онлайн

Словенія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 9/10

Словенію на Євробаченні-2025 представить Клемен Слаконья, більш відомий як гуморист і ведучий. Його пародія на сингл Gangnam Style набрала більш як мільйон переглядів у 2016 році. А ще Клемен пародіював Путіна в одному зі своїх кліпів.

Та на конкурсі Клемен підкорюватиме не гумором, а чуттєвістю. Пісня How Much Do We Have Left розповідає про період, коли в його дружини діагностували рідкісну форму раку. Їй вдалося одужати. У композиції Клемен співає про силу коханої та важливість спільного часу.

Клемен – How Much Do We Have Left: дивіться відео онлайн

Естонія

Прогноз букмекерів: 2% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 3/10

Один з найодіозніших виконавців на Євробаченні – Томмі Кеш. Він народився в Таллінні у районі, де жило багато російськомовних. Томмі Кеш у своїй творчості використовував радянську атмосферу, він співпрацював з росіянами й продовжує робити це й зараз. Артист каже, що засудив повномасштабну війну, однак в одній з його нещодавніх пісень є рядки: "Ми хочемо миру, а вони війни – Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви".

Пісня Томмі Кеша Espresso Macchiato викликала чимало суперечок. Це танцювальний поп, а в тексті поєдналась суміш ламаної англійської, спангліш та американської італійської мов. Тут рядки про стереотипи, пов'язані з італійською культурою – спагеті, мафіозі тощо. Для італійської організації Codacons пісня здалась образливою, хоч інші вважають, що це кумедно та іронічно.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн

Україна

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 10/10

Україну цьогоріч на Євробаченні представлять Ziferblat – молодий український колектив, що складається з Даниїла Лещинського, Валентина Лещинського й Федора Ходакова. Колектив у своїй музиці поєднує професійне звучання, лірику та бекграунд кожного з музикантів.

Їхня пісня Bird of Pray (птах молитви) – це роздуми про події, з якими стикаються українці щодня. Це розлука з близькими людьми, туга за домом, біль втрати та водночас молитва і надія на краще. Центральний образ тут – це пташка, яка є символом відродження та свободи. У пісні поєдналась традиційна українська музика, музика 60-х та хоровий стиль.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Швеція

Прогноз букмекерів: 35% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 9/10

KAJ – фінський гурт, який виконує свої пісні шведською. Учасники колективу знайомі з дитинства й об'єдналися в групу у 2009 році. Спершу займалися виставами, скетчами й мюзиклами, а у 2018 поєднали своє життя з гумором і музикою. Цікаво, що музиканти розповідали, що захоплюються Вєркою Сердючкою.

Трек Bara bada bastu ("Просто скористайтеся сауною") – перша шведськомовна пісня з 1998 році, яка представить країну. Вона належить до жанру епадунк – це стиль з поп, електронними і фолковими елементами та провокативними й гумористичними текстами. У пісні співають про фінську сауну. Музиканти є фаворитами букмекерів – їм прогнозують перемогу.

KAJ – Bara bada bastu: дивіться відео онлайн

Португалія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Інді-гурт з Мадейри NAPA представить на пісенному конкурсі Португалію. Гурт заснований ще у 2013 році під назвою Men On The Couch – вони починали записувати пісні у підвалі бабусі одного з учасників. Перший альбом вийшов у 2019 році, а другий – у 2023.

Колектив вже з новою назвою виступить з піснею Deslocado, назва якої є посиланням до того, звідки родом музиканти. Трек розповідає про бажання й амбіції студентів з Мадейри, які їдуть з острова, щоб навчатись за кордоном. Deslocado присвячена емігрантам, які вимушено покинули Португалію. На обкладинці треку – одна з найдавніших фотографій острова Мадейра.

NAPA – Deslocado: дивіться відео онлайн

Норвегія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

19-річний Кайл Алессандро – цьогорічний представник Норвегії. Він з дитинства займається музикою та поєднує у своїх роботах різні жанри й стилі – від Південної Америки до Японії та норвезького фольку.

Пісня Lighter ("Запальничка") створена Кайлом здебільшого самостійно. На її створення виконавця надихнула його мама, яка пройшла курс лікування від раку та одужала. Текст пісні проголошує: важливо шукати надію й світло у найтемніші та найважчі часи.

Кайл Алессандро – Lighter: дивіться відео онлайн

Бельгія

Прогноз букмекерів: 3% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

25-річний Red Sebastian (Сеппе Герреман) представить Бельгію на Євробаченні. Він займається музикаою вже з 7 років, а всього у 14 став фіналістом шоу "Бельгія має талант". Співак надихався Крістіною Агілерою, Вітні Г'юстон і Мерайєю Кері. Тому його пісні створені у стилі поп з електронними й танцювальними мотивами та сильним вокалом.

Пісня Strobe Lights є саме такою, якою описує музикант свою творчість. Він також каже, що це клубний хіт, що має передати атмосферу нічних вечірок та яскравих емоцій і наповнити слухачів енергією.

Red Sebastian – Strobe Lights: дивіться відео онлайн

Азербайджан

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Тріо Mamagama – новаторський гурт на сцені Азербайджану, що складається з трьох найкращих друзів. Гурт сформувався у 2021 році та вже має досвід участі в музичних конкурсах. Звучання пісень Mamagama – унікальне. Це поєднання музичної спадщини країни та сучасних елементів.

Особливість треку Run With U у тому, що тут звучить азербайджанський інструмент – саз. Композиція розповідає про кохання та почуття, коли хочеться залишити все позаду та віддатися пристрасті.

Mamagama – Run With U: дивіться відео онлайн

Сан-Марино

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Представник Сан-Марино на Євробаченні – номінант на премію Греммі, діджей та продюсер Габрі Понте, кар'єра якого триває понад 25 років. Він може похвалитися сотнями живих сетів та численними виступами. Габрі вже брав участь у Євробаченні, – у 2022 створив хіт для LUM!X feat. Pia Maria – Halo.

Пісня Tutta L'Italia (Вся Італія) – це танцювальний динамічний трек, де автор висловлює захоплення та гордість за італійську культуру. Ця композиція однозначно підніме настрій єврофанам і запалить сцену Євробачення.

Габрі Понте – Tutta L'Italia: дивіться відео онлайн

Албанія

Прогноз букмекерів: 2% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Гурт Shkodra Elektronike, що представить Албанію, заснований двома музикантами, які емігрували з рідної країни до Італії. Та вони продовжують прославляти своє місто Шкодер, використовуючи його традиційні пісні у поєднанні з сучасним електронним стилем у своїй творчості. Зараз дует працює над дебютним альбомом.

Дует виступить з піснею Zjerm (Вогонь), що написала албанським діалектом гег. Вона розповідає про те, що близьке людям – біль, емоції, напруга. Музиканти поділилися, що створили цей трек після довгих досліджень, маючи на меті створити зрозумілу та поп-орієнтовну композицію.

Shkodra Elektronike – Zjerm: дивіться відео онлайн

Нідерланди

Прогноз букмекерів: 6% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 10/10

Попри свій юний вік, 21-річний співак Клод має за спиною сотні мільйонів прослуховувань та безліч розпроданих квитків на концерти. У 2022 році вийшов його дебютний сингл, після якого в кар'єрі Клода стався справжній прорив – безліч нагород та премій. Дебютний альбом музиканта вийшов у 2024 – всі пісні він написав самостійно.

Клод представить Нідерланди з піснею C'est La Vie (Таке життя), якою він хоче вшанувати пам'ять своїх батьків, а особливо мами. У тесті йдеться про те, що мати навчила його бачити позитив у всьому, навіть коли зазнаєш невдач. Чи це чорна, чи біла смуга в житті, – таке життя.

Клод – C'est La Vie: дивіться відео онлайн

Хорватія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Співак Марко Бошняк належить до нового покоління музикантів, що задають тренди на хорватській музичній сцені. Він у музичній сфері з дитинства, бо ще в 11 років виступав у популярних телешоу. Зараз, у 21 рік він може похвалитися численними нагородами. Нещодавно він розпочав новий етап у творчості і готується до випуску дебютного альбому.

Марко Бошняк виступить з піснею Poison Cake, яка розповідає про солодку помсту, відстоювання своїх кордонів і "заборонені" емоції – гнів та задоволення від карми. Ці сенси він передає через метафору "отруєного торта". Сам артист каже, що це гімн для людей, які страждали через токсичність інших.

Марко Бошняк – Poison Cake: дивіться відео онлайн

Кіпр

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Theo Evan співає та танцює з 7 років, з підліткового віку створює пісні, бере участь у шоу талантів з самої юності. Після закінчення школи він переїхав до США, де навчався в Берклі. Його перший сингл вийшов у 2021 році. Співак надихається Stromae, Майклом Джексоном та реггетоном. Цікаво, що як актор Theo Evan з'являвся в другому сезоні серіалу "Ейфорія" в ролі статиста.

Співак представить на Євробаченні Кіпр з піснею Shh, де він розмірковує про власну ідентичність та наслідки своїх рішень. У тексті він передає свої думки не тільки буквально, але й через біблійні образи про рай і пекло тощо.

Theo Evan – Shh: дивіться відео онлайн

Учасники, які виступлять у другому півфіналі

Австралія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Go-Jo – це музичний проєкт артиста Марті Замботто. Музикант виріс у сільській місцевості в Австралії без електроенергії, але зараз мешкає у Сіднеї. Його називають "гігантом соцмереж" на цьому Євробаченні, адже в Марті понад 1,4 мільйона підписників у тіктоці, ютубі та інстаграмі. Він багато гастролював і виступав з відомими артистами. Go-Jo також знають за його попередній хіт Mrs. Hollywood, що був вірусним у соцмережах.

Пісня австралійського виконавця Milkshake Man – це, за словами автора, заклик приймати себе та бути сміливим і самовиражатися. Це енергійний, танцювальний трек з гітарними партіями і яскравим вокалом.

Go-Jo – Milkshake Man: дивіться відео онлайн

Чорногорія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 5/10

Ніна Жижич – співачка й авторка пісень, яка виступить на Євробаченні від Чорногорії. Країна повертається на конкурс після невеликої паузи. Ніна, успішна кар'єра якої триває понад 20 років, вдруге з'явиться на Євробаченні. Вона виступала разом з чорногорським хіп-хоп-дуетом Who See у 2013 році.

Ніна Жижич представить ліричну пісню Dobrodošli ("Ласкаво просимо"), що повністю звучить чорногорською. Це балада про жіночу силу у непростий час, в якій образи самотності, любові, страждання й стійкості.

Ніна Жижич – Dobrodošli: дивіться відео онлайн

Ірландія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 4/10

Ірландію на Євробаченні-2025 представить співачка EMMY, яка родом з Норвегії. 24-річна артистка співає все життя, а на сцені дебютувала у 15 років. У неї доволі популярна сторінка в тіктоці, а за плечима – співпраці з відомими продюсерами.

Суть конкурсної пісні Laika Party неочікувано полягає у радянській історії. У треку йдеться про собаку Лайку, яку радянські вчені у 1957 році запустили на навколоземну орбіту на космічному апараті. Собака померла через стрес і перегрів. Однією з авторів пісні є росіянка Лариса Тормі, яка тривалий час живе в Ірландії, але підтримує пропагандистські меседжі.

EMMY – Laika Party: дивіться відео онлайн

Латвія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Гурт Tautumeitas, що складається з 6 музиканток, представить Латвію. Вони здобули визнання завдяки унікальному звучанню – поєднання латвійського фольклору з сучасними мотивами. Після виходу останнього альбому Tautumeitas виступали на світових фестивалях, зокрема Glastonbury.

Учасниці гурту розповіли, що пісня Bur Man Laimi надихає людей вірити у свої мрії та йти до мети зі сміливим серцем. І пам'ятати про те, що на шляху до успіху не обійтися без перешкод, та вони не зможуть зламати.

Tautumeitas – Bur Man Laimi: дивіться відео онлайн

Вірменія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 5/10

PARG – це артист, відомий майстерним поєднанням традиційної музики своєї країни з сучасними елементами. Він пробував себе у різних жанрах – від фольку до електронної та альтернативної музики. Для вірменської сцени це прогресивно та інноваційно, про що також свідчить успіх його синглів. Додамо, що співак певний час жив у Росії.

PARG виступить на сцені Євробачення з мотиваційною піснею SURVIVOR ("Вцілілий") про те, що не варто зупинятися, навіть якщо труднощі вибивають ґрунт з-під ніг та завдають болю. Це глибока, але доволі звична для Євробачення пісня.

PARG – SURVIVOR: дивіться відео онлайн

Австрія

Прогноз букмекерів: 20% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 5/10

Йоганнесу Пічу, який представить Австрію на Євробаченні під псевдонімом JJ, теж пророкують перші місця у фіналі. У нього самобутній голос, що допоміг співаку досягнути успіху в талант-шоу та Віденській державній опері.

На жаль, пісня співака Wasted Love, натхненна путіністкою Анною Нетребко, яку JJ фоловив в інстаграмі. Попри талановиті вокальні дані, зворушливий текст про почуття, ця композиція не зможе підкорити українців. Адже має російський слід.

JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Греція

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Співачка Клавдія від талант-шоу перейшла до випуску синглів, що набули статус платинових. Також її знають за цікаві й оригінальні інтерпретації попмузики. Це принесло Клавдії чималу кількість підписників у соцмережах.

Конкурсна пісня Греції – Asteromata ("Зоряноока") – частково стосується теми геноциду понтійських греків та їхньої міграції. Клавдія розповіла, що своєю композицією вона вшановує пам'ять тих, хто вимушено покинув батьківщину.

Клавдія – Asteromata: дивіться відео онлайн

Литва

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Експериментальний рок-гурт Katarsis виступить на пісенному конкурсі від Литви. Музиканти відомі самобутнім звучанням та емоційними композиціями, де часто йдеться про смуток, біль, пізнання себе. У 2024 році Katarsis представив дебютний мініальбом.

Їхня композиція Tavo akys ("Твої очі") розповідає про приглушені хвилювання та страждання. У тексті чимало метафор, а сам трек побудований на контрасті, що може стати новинкою для єврофанів.

Katarsis – Tavo akys: дивіться відео онлайн

Мальта

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Мальтійська співачка Міріана Конте поєднує сучасний поп з різкими й динамічними елементами. Це стосується як вокалу, так і візуалу. Міріана займається музикою з 5 років, а в 16 вона вперше взяла участь у нацвідборі. Зараз артистка прийшла до своєї мрії.

Спершу пісня Міріани Конте мала назву Kant ("Спів"), але це слово нагадує англомовну лайку. Тому Європейська мовна спілка попросила частково змінити трек. Тепер пісня має назву SERVING – вона про те, щоб бути собою попри те, що кажуть люди.

Міріана Конте – SERVING: дивіться відео онлайн

Грузія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 3/10

Маріам Шенгелія – грузинська співачка, яка стала відомою після участі у вокальних шоу. Вона вже хотіла спробувати свої сили на Євробаченні, щоправда, як бек-вокалістка Торніке Кіпіані в Роттердамі у 2020 році, коли конкурс не відбувся. Однак у Грузії співачка втрапила в скандал. До 2024 року вона виступала проти проросійської партії у своїй країні, але потім раптом змінила позицію.

Пісня Freedom ("Свобода") теж викликала неоднозначні коментарі з боку грузинів. Вони пишуть про те, що Маріам не може знати, що таке свобода, якщо підтримує пропагандистів. Загалом у пісні багато грузинських мотивів, що продемонструє самобутність країни в музиці.

Маріам Шенгелія – Freedom: дивіться відео онлайн

Данія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Для Sissal не буде новинкою велика сцена, адже вона виступає ще з 10 років. Вона надихається скандинавською електронною музикою та є великою шанувальницею Євробачення. Sissal зізнавалась, що стикалась з упередженнями щодо своєї кар'єри через те, що є мамою. Та вона успішно займається музикою після народження дітей, відкидаючи всі стереотипи.

Виконавиця презентує свою пісню Hallucination – танцювальний трек, що розповідає про глибокий емоційний зв'язок з близькою людиною. Він переходить у таку стадію, коли межа між реальністю та фантазіями починає розмиватися.

Sissal – Hallucination: дивіться відео онлайн

Чехія

Прогноз букмекерів: 3% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

У виконавця ADONXS попри успішну музичну кар'єру, ще й досвід професійного танцівника та моделі. Він здобув популярність у 2021 році, коли переміг на конкурсі SuperStar Czech-Slovakia. Після цього артист випустив кілька синглів і дебютний альбом. ADONXS надихається легендами музики – Queen, Depeche Mode, Елтоном Джоном, а ще слухає Троя Сівана, Махмуда, RAYE.

Пісня ADONXS має назву Kiss Kiss Goodbye. Вона досліджує стосунки через історію з власного досвіду виконавця (річ у тім, що співак ріс без батька). Ліричний герой готовий пожертвувати чимось масштабним, щоб зцілити своє серце.

ADONXS – Kiss Kiss Goodbye: дивіться відео онлайн

Люксембург

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Лора Торн, за думкою організаторів Євробачення, – "висхідна зірка на міжнародній музичній сцені". Вона з юних років занурена у музику, з 5 років танцює, а з 8 почала вивчати сольфеджіо та гру на музичних інструментах. Лора не тільки створює музику, але й працює викладачкою у консерваторії.

Лора Торн виступить на Євробаченні з піснею La Poupée Monte Le Son. Це присвята переможниці конкурсу у 1965 році з Люксембурга – Франс Галль. Сенс пісні в тому, щоб заявити про свою незалежність та самостійність.

Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: дивіться відео онлайн

Ізраїль

Прогноз букмекерів: 5% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Юваль Рафаель почала свою кар'єру у 2024 році, коли взяла участь і перемогла у шоу талантів. Та насправді співачка завжди мріяла стати співачкою, захоплюючись соулом та R&B, а ще гуртами Led Zeppelin та Scorpions, співачками Бейонсе й Селін Діон.

Юваль представить Ізраїль з піснею New Day Will Rise (Новий день настане). Це поппісня, написана трьома мовами – англійською, французькою та івритом. Композиція символізує схід сонця, зцілення й відродження, на який чекають в країні після складного періоду.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Сербія

Прогноз букмекерів: <1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 5/10

Princ (Стефан Здравкович) – не тільки вокаліст, також він грає на гітарі та барабанах, а до сольної кар'єри був фронтменом рок-гурту. Princ вже брав участь у сербському відборі у 2023 році, але посів друге місце. Тому тепер повернувся з новими силами та піснею Mila.

Композиція музиканта – це романтична балада про кохання, поцілунки, силу почуттів. Артист ділився, що це одна з найскладніших його пісень за динамікою та вокальними переходами. Головна думка треку – відпускати людину, якщо вона прагне свободи, навіть коли ти сильно її любиш.

Princ – Mila: дивіться відео онлайн

Фінляндія

Прогноз букмекерів: 3% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 9/10

Одна з найяскравіших зірок фінської попмузики Еріка Вікман розпочала свою кар'єру в юному віці, але спершу виступала в театрах та брала участь у телепрограмах. У 2020 році Еріка здійснила прорив з платиновим хітом Cicciolina, а потім випустила дебютний альбом, що був на верхівці часртів. Також артистка працювала з Käärijä.

Пісня Ich komme (Я йду), що представить Фінляндію, енергійна й потужна. Еріка присвятила її всім тим, хто натрапляє на труднощі, хто невпевнений у собі й чомусь вважає, що не заслуговує на любов.

Еріка Вікман – Ich komme: дивіться відео онлайн

Велика П'ятірка та країна-переможець

Велика Британія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Remember Monday – дівочий гурт, який добре знається на вокальних гармоніях. Тріо стало відомим завдяки каверам на пісні інших виконавців. Так дівчата стали популярними у соцмережах, а ще взяли участь у шоу The Voice UK. Відтоді вони випустили два мініальбоми та 12 синглів.

Пісня гурту має назву What The Hell Just Happened?. Вона про час, коли треба розслабитися та відпустити проблеми. Вона позитивна та енергійна, тут поєднались різні музичні стилі та вокальні гармонії, відчутні впливи від Queen до Елтона Джона.

Remember Monday – What The Hell Just Happened?: дивіться відео онлайн

Іспанія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 6/10

Попвиконавиця Melody має понад 25 років досвіду виступів на сцені. Її перший хіт побачив світ, коли зірці було лише 10 років. Вона експериментувала з попмузикою, фламенко, латиноамериканською музикою, й заслужено очолювала чарти в багатьох країнах. Також Melody харизматична й має гарне почуття гумору, тому часта гостя у телешоу.

Співачка представить Іспанію з піснею ESA DIVA, представляючи свою думку поняття "діва". Артистка описує їх як сильних жінок, які легко долають життєві труднощі. Це пісня про вірність своїм цінностям та свободу бути собою.

Melody – ESA DIVA: дивіться відео онлайн

Італія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Лучіо Корсі – італійський співак та автор пісень, який надихається класичною музикою. За 10 років кар'єри він багато виступав та створював безліч пісень й альбомів. Цікаво, що Італію спершу мав представляти переможець фестивалю Санремо – Olly, однак він відмовився від участі через заплановані концерти.

Volevo Essere Un Duro ("Я хотів бути крутим") – це історія людини, яка хоче бути сильною, але відчуває сумніви та невпевненість. Герой переживає внутрішню боротьбу між своїми почуттями й емоціями. Лучіо зізнавався, що пісня особиста для нього й розповідає про його власний життєвий досвід.

Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro: дивіться відео онлайн

Німеччина

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 7/10

Abor & Tynna – це дует брата й сестри, які походять з родини музикантів. Їхній батько – віолончеліст, то й Абор і Тінна з дитинства вчилися музики. Свої перші пісні вони написали у 2016 році. Кар'єра Abor & Tynna пройшла шлях від сімейних застіль до концертів у великих містах. У цьому дуеті Абор відповідає за біт та аранжування, а Тінна – за тексти й вокал.

Їхня пісня Baller (Стріляю) – динамічний трек з елементами електронної музики, репу й попу. Він розповідає про емоції людей після розриву стосунків. Приспів настільки вірусний, що починає ставати популярним у соцмережах.

Abor & Tynna – Baller: дивіться відео онлайн

Франція

Прогноз букмекерів: 8% шансів на перемогу

Оцінка Show 24: 10/10

Луан називають іконою французької музичної сцени. Вона вперше здобула популярність у 16 років на шоу "Голос", а згодом активно працювала над музикою. Співачка підкорює своїм голосом, щирістю та здатністю розуміти людські емоції.

Луан виступить з піснею "maman" (мама) – зворушливою та емоційною композицією з ніжною мелодією, де вона описує особливу подорож. Шлях дитини, що стала жінкою; доньки, яка стала мамою.

Луан – maman: дивіться відео онлайн

Швейцарія

Прогноз букмекерів: 1% шансу на перемогу

Оцінка Show 24: 8/10

Країну-переможницю на Євробаченні-2025 представить Зої Ме, яка співає німецькою та французькою мовами й поєднує шансон і поп. Зої почала творити музику в 10 років. Її талант об'єднувати різні культури через пісні принесли їй визнання й перемоги на різних конкурсах.

Зої Ме виступить з піснею Voyage (Подорож), що розповідає, що квіти стають красивішими, якщо їх поливати. Це метафора, через яку артистка хоче сказати наступне: люди стають кращими, якщо про них дбають і про них піклуються.

Зої Ме – Voyage: дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, що наразі відомо про Євробачення-2025 – дата проведення конкурсу, квитки й багато іншого.