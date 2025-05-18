В национальном жюри от Украины должна была быть Екатерина Павленко: почему ее исключили из списка

Оценки от национального жюри Украины вызвали немало споров в соцсетях. Но впоследствии оказалось, что среди судей должна была быть другая певица.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко должна была входить в состав национального жюри, но ее исключили из списка по требованию Европейского вещательного союза. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Суспильне.

К теме Отдали 5 баллов Томми Кешу: в сети возмущаются оценками украинского жюри на Евровидении-2025

Общественному вещателю "пришлось внести изменения" в состав судей. Вместо Екатерины Павленко участников Евровидения-2025 оценивала Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Как сообщила ЕМС, причиной стало то, что Екатерина нарушила правила голосования.

Добавим, что по результатам опроса, который проводили в Дії, в состав национального жюри должен был войти Марко Галаневич. Однако организаторы конкурса настояли на утверждении Чхартишвили-Зацаринной, чтобы соблюсти гендерный баланс в составе жюри.

Почему возник скандал из-за оценок украинского жюри

В состав национального жюри от Украины вошли MELOVIN, Дмитрий Шуров (Ріапобой), Алена Шоптенко, Tayanna, Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Жюри отдали максимальное количество баллов Германии, 10 баллов получила Великобритания. Больше всего украинцев возмутило то, что Эстония получила 5 баллов. Страну на конкурсе представлял Томми Кэш, который открыто сотрудничает с россиянами. MELOVIN показал, как расставлял баллы для участников Евровидения. Он отдал Томми Кешу из Эстонии второе место.

Тимур Мирошниченко впоследствии объяснил, что Европейский вещательный союз тщательно следит за работой жюри. Если они замечают, что голосование комплиментарное, а не профессиональное, эти баллы аннулируются.