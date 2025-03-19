Не только Ziferblat: кто из известных украинских звезд приедет на Евровидение-2025

В Швейцарии продолжается активная подготовка к Евровидению-2025. Город Базель рассказал о первых деталях программы конкурса в мае, которые будут ждать фанов вне основных концертов.

Поклонники Евровидения, которые прибудут в Базель на конкурс, могут готовиться к выступлениям многих других знаменитостей. Среди этих звезд будет украинская певица Jerry Heil. О программе музыкальных и культурных событий сообщили на официальном сайте Евровидения, передает Show 24.

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Напротив Городка Евровидения будут расположены EuroClub и EuroCafé – места, где каждую ночь будут продолжаться шумные вечеринки.

В первый вечер EuroClub, 10 мая, состоится вечеринка-открытие с участием швейцарских диджеев. На сцену выйдут любимцы песенного конкурса – представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil, победительница Евровидения-2013 от Дании Эммели де Форест и участник Евровидения-2018 от Австрии Цесар Семпсон.

Заметим, уже все страны выбрали своих участников в песенном конкурсе, поэтому букмекеры делают первые ставки на Евровидение-2025. Украине пророчат 9 место в финале. Больше всего шансов на победу якобы у Швеции.

Какие еще развлечения будут в Базеле

Площадь Барфюссерплац с 10 по 17 мая станет площадью Евровидения. Каждый день будет иметь собственную музыкальную тему, например День джаза или День хип-хопа.

Традиционно в Базеле будет Eurovision Village (Городок Евровидения). В этом году впервые он будет в закрытом помещении, что рассчитано примерно на 12 тысяч посетителей. Там будут зоны для вечеринок, отдыха. На Eurovision Village будут выступать швейцарские звезды Евровидения и другие знаменитости, в частности, Кончита Вурст.