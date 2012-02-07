Евровидение –это музыкальные Олимпийские игры, – интервью с креативным продюсером Нацотбора 2025

В этом году креативным продюсером Нацотбора стал Герман Ненов – украинский режиссер шоу, клипмейкер. Герман имеет большой опыт участия в песенном конкурсе, поэтому готовит шоу, которое будет напоминать площадку большого Евровидения.

Накануне Национального отбора Евровидения-2025 в рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с Германом и узнали главные подробности шоу, которое зрители увидят уже 8 февраля в 18:30.

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Я считаю это сотрудничество действительно уникальным, – как стал продюсером Нацотбора

Герман, прежде всего, расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Общественным, как вам удалось стать креативным продюсером Нацотбора?

Этот проект – результат большого творческого и технического сотрудничества между мной, как креативным продюсером, и компанией Starlight Production. В этом году мы вместе решили подать свою концепцию проведения Национального отбора на художественный конкурс Общественного вещания, победили и таким образом стали производителями этого телевизионного шоу – уже в субботу зрители смогут увидеть его в эфире.

Я считаю это сотрудничество действительно уникальным. У меня есть большой опыт работы с Евровидением с разных сторон: я был креативным продюсером Евровидения-2023 от Украины, а также работал в делегациях Украины и Люксембурга на детском и взрослом конкурсах в 2023 и 2024 годах соответственно. Со своей стороны Starlight Production создали лучшие Нацотборы в истории, включая первый отбор в условиях полномасштабной войны в 2023 году. Поэтому мне кажется, что наша творческая команда сможет вас удивить.



Герман Ненов / Фото Александр Парубаймых

Сцена в этом году тоже особенная, – каким будет Нацотбор на Евровидение-2025

Ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко в одном из интервью поделился, что еще на первой встрече с вами сказал, что наконец отбор будет таким, о котором он мечтал все 20 лет работы на Евровидении. В чем его отличие от предыдущих Нацотборов?

Отличие в том, что в этом году мы максимально приблизили формат Нацотбора к финалу большого Евровидения, добавив ключевые форматные элементы. Например, на протяжении всего эфира будут заранее снятые ролики – так называемые VT, в частности opening VT, которое откроет шоу. Гостевые выступления по своей концепции также будут приближены к интервал-актам Евровидения. У нас будет эксклюзивный номер открытия, где впервые на одной сцене соберутся девять топовых украинских артистов Евровидения. К тому же, мы решили сделать парад финалистов, который станет финалом первой части шоу.

Сцена в этом году тоже особенная. Она состоит из нескольких площадок: два уровня основной сцены, подиум, прерывающийся центральным кубом, и Green Room, где будут находиться участники. Для зрителей также изменили пространство – будет стоячая фан-зона и трибуны.

Кроме того, Starlight Production работают над тем, чтобы формат съемки напоминал съемки международного конкурса, поэтому будет много интересных моментов – например, включения и скетчи с Green Room. Это будет еще одна параллельная ведущим сюжетная линия, о которой вы узнаете чуть позже.

В чем заключается главный концепт нынешнего Нацотбора?

Чтобы узнать, какой будет концепция нынешнего Национального отбора, включайте "Суспільне Культура" или ютуб-канал "Евровидение Украина" в субботу, 8 февраля в 18:30. Но могу сказать, что для меня было важно, чтобы этот Нацотбор стал портретом палитры эмоций нашего времени.

Обратите внимание! Песни Национального отбора Евровидения-2025 презентовали на пресс-конференции, которая состоялась в конце января. Все претенденты на право представлять Украину на Евровидении-2025 выступят вживую в финале, после чего зрители и профессиональные жюри выберут победителя.

Чтобы он подарил нам надежду на рассвет, напомнил, что нам есть чем гордиться, и главное – объединил нас. Тема "портрета" на самом деле заложена даже в сценографию шоу: на боковых колоннах сцены периодически будут появляться большие портреты участников, интегрированные в общую концепцию.

Вы уже рассказывали, что в этом году зрители увидят одну из самых красивых сцен за всю историю украинских Нацотборов. А также в центре зала появится даже Green Room для "делегаций" наших финалистов. Сколько времени длится реализация этой задумки, кто над ней работает?

Обычно создание сцен для таких шоу занимает несколько месяцев и проходит минимум от трех до семи-восьми раундов правок. Но на этот раз все было совсем иначе.

Впервые в моей карьере все произошло почти с первой попытки. Я встретился только на один бриф с руководством компании Starlight Scenery, которая создала стейдж-дизайн нынешней сцены Нацотбора. Поделился своими идеями, месседжами, которые хотел интегрировать, и творческими задачами, которые хочу реализовать. И уже с первого раза команда прислала дизайн, который был утвержден на 98%.

Это действительно уникальный опыт для меня. Starlight Scenery – это невероятно крутая команда профессионалов. Но главное даже не это. Самое ценное – это то, что у нас сразу состоялся полный метч по творческому видению и смыслах. Именно это позволило создать сцену, которая, верю, станет одной из самых ярких в истории украинских Нацотборов.

Это инвестиция, – целесообразно ли тратить на Нацотбор более 10 миллионов гривен

В этом году отбор в очередной раз будет проходить во время полномасштабной войны, когда действуют определенные ограничения, в частности в зале нет зрителей, приходится проводить шоу на закрытой локации. С какими наибольшими трудностями сталкивается команда Нацотбора при реализации эфира?

Национальный отбор на Евровидение в целом имеет короткие сроки производства. Подобные шоу обычно готовят от трех месяцев до полугода, а у нас есть только два месяца, чтобы создать весь проект. Это требует нестандартных решений.

Дополнительные вызовы создают военные реалии. Из-за комендантского часа мы не можем работать ночью, а в случае воздушной тревоги вынуждены останавливать репетиции ради безопасности команды. Это ограничивает процесс, но мы фокусируемся не на трудностях, а на возможностях, которые перед нами открываются

В проекте "Суспільного" говорится, что предельный лимит расходов на услуги по созданию телеверсии нацотбора – это 10 миллионов 500 тысяч гривен. Когда эта сумма стала известной общественности, полилась волна хейта, мол, сейчас эти средства целесообразнее направить на помощь армии. Что вы можете сказать на эти упреки?

Во-первых, я бы не рассматривал этот вопрос как расходование бюджетных средств. Это инвестиция, которая в результате приносит значительно больше финансовых поступлений, которые направляются на обороноспособность страны и социальные инициативы.

Опыт предыдущих лет показал, что дивиденды от Нацотбора и избрания представителя Украины на Евровидении превышали расходы в разы. Иногда – втрое, а иногда и в десять раз.

Вот лишь несколько фактов. Хрустальный микрофон Kalush Orchestra был продан за 900 тысяч долларов в поддержку армии. TVORCHI собрали около 12 миллионов гривен в коллаборации с UNITED24. Сумма, потраченная на Нацотбор-2024, была перекрыта только одним благотворительным концертом в Литве с участием Jerry Heil и alyona alyona. А таких инициатив было множество на протяжении подготовки к Евровидению. Не говоря о том, что позже девушки закрыли сбор на восстановление гимназии.

Во-вторых, я бы не рассматривал Евровидение как просто развлекательное мероприятие. Это глобальная платформа для донесения украинских нарративов на мировую аудиторию.

Конкурс смотрят более 160 миллионов зрителей по всему миру, и они должны видеть и слышать: Украина существует. Украина борется. Украина не сдается.

Поэтому те, кто раздувают этот вопрос, или не понимают контекста, или просто не изучили матчасть. Если взглянуть на это с точки зрения сухой математики – это не расходы, а прибыль.

Евровидение – это музыкальные Олимпийские игры, – почему Нацотбор важно проводить в условиях войны

Почему Национальный отбор важен для Украины?

Евровидение – это музыкальные Олимпийские игры. Это крупнейшая культурная площадка, платформа для трансляции нашей идентичности, креативной индустрии, нарративов и правды о том, что происходит в Украине из-за российской агрессии.

Это не просто три шоу. Это сотни медийных и имиджевых мероприятий: пресс-конференции, интервью, благотворительные инициативы, сотрудничества с влиятельными мировыми медиа. К Евровидению приковано внимание всего мира – от Украины до США и Австралии. Его смотрят, комментируют и обсуждают самые влиятельные люди планеты.

Альтернативы этому конкурсу по уровню охвата аудитории сегодня просто нет. И мы обязаны использовать каждую возможность, чтобы заявлять о себе.

Я всегда считал и считаю: там, где не звучит наш голос, его заменят невыгодными нам нарративами и манипуляциями.

В этом году вы сотрудничаете с Тиной Кароль. Как вам это тандем?

Тина – настоящая поп-дива, которая сочетает в себе и артистку, и продюсера. Работается вместе нам замечательно. Поп-дивы – это моя сильная сторона, моя стихия. Среди моих клиентов всегда были самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса.

Ведущими нынешнего Нацотбора стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. Тимур уже на протяжении 20 лет работает на Евровидении, а по каким критериям выбирали других ведущих?

В этом году мне очень хочется передать настоящий вайб Евровидения в нашем шоу. Поэтому мы выбрали ведущих, которые не только имеют собственный опыт в контексте Нацотбора, но и могут быть самоироничными и разряжать атмосферу, которая и без того будет напряженная, ведь выбор представителя Украины это всегда сложно. Как я пошутил в своих соцсетях, наша тройка ведущих – идеальная, потому что, даже если "ляжет" Дия – они покажут листочек и найдут выход из любой ситуации. Мы обещаем вам незабываемый, динамичный и действительно крутой конферанс!

Евровидение – это настоящий тест на психологическую выносливость, – о фаворитах Нацотбора

Все участники и их песни очень разные. Уверена, каждый украинец сможет выбрать трек, который ему понравится. Лично вы, какую песню видите на Евровидении-2025 от Украины?

В этом году я придерживаюсь нейтралитета, ведь являюсь частью продакшн-команды конкурса и не могу давать характеристику песням или участникам или намекать на свои жанровые предпочтения. Одно могу сказать точно: это должен быть сильный артист с характером, месседжем и несокрушимостью. Евровидение – это настоящий тест на психологическую выносливость, ведь здесь недостаточно просто выйти на сцену и спеть. Это марафон, который длится три месяца непрерывно, и для каждого артиста – это большое испытание и тест на выносливость.

Для меня все участники конкурса одинаково важны и ценны. Еще на первом зуме я сказал, что всегда открыт к советам, даже тех, не касающихся непосредственно шоу. Поэтому многие обращаются ко мне по творческим вопросам, и я с радостью помогаю. Выделять кого-то не могу, потому что всех люблю одинаково.

Кроме роли креативного продюсера Нацотбора, я также работаю над постановками для шести участников. Другие четыре финалиста имеют своих режиссеров, которые разрабатывают для них творческие концепты, – это MOLODI, KHAYAT, Ziferblat и Маша Кондратенко. А мы с продакшн-командой конкурса делаем все, чтобы их идеи были максимально ярко представлены в рамках шоу.

Так складывается, что чуть ли не каждый Нацотбор сопровождается скандалом: поездка Алины Паш в оккупированный Крым, проблемы с голосованием в Дии и тому подобное. Как такие скандалы влияют на наш имидж среди европейских коллег?

Как поет наш музыкальный продюсер: "Что можешь звонить, кто сказал? Ты напросился на скандал". Скандалы обычно возникают вокруг резонансных событий. И я считаю, что если Нацотбор сопровождается бурными обсуждениями или даже скандалами, то это лишь подтверждает его актуальность и интерес к нему. Сегодня это одно из главных культурных событий украинской креативной индустрии.

К тому же скандалы есть на всех Нацвыборах, просто мы за ними не следим. Так же и другие страны не углубляются в наши внутренние споры. Для нас это уже традиционная часть процесса на самом деле, однако самым главным остается финальный результат – мощное выступление и достойное представление страны на международном шоу.



Герман Ненов / Фото Александр Парубаймых

По вашему мнению, каким в этом году должен быть месседж Украины на Евровидении?

Если я вам отвечу на этот вопрос, то все напишут, что у меня есть фаворит на этом Нацотборе. Поэтому о месседже Украины на Евровидении, который бы я хотел услышать, я вам скажу после Нацотбора. Могу сказать одно: он однозначно должен быть громким.