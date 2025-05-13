Это не Украина: кому пророчат победу на Евровидении-2025

Уже через считанные часы стартует 69-й песенный конкурс Евровидение, который пройдет в швейцарском Базеле. В первом полуфинале выступят 15 стран-участниц, среди которых и украинская группа Ziferblat. Коллектив выйдет на сцену под номером 5.

13 мая зрители увидят выступление группы, которой букмекеры в этом году пророчат победу. К сожалению, это не представители Украины, сообщает Show 24 со ссылкой на Eurovision World.

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По прогнозам букмекеров, сейчас наибольшие шансы на победу у финско-шведской группы KAJ, которая на Евровидении-2025 представляет Швецию с песней Bara bada bastu.

Группа KAJ создали в Веури, что в Финляндии, в 2009 году. С тех пор трио создает комедийные и музыкальные произведения. Артисты быстро завоевали репутацию благодаря остроумным, ностальгическим песням, которые прославляют шведскую и финскую культуры. Коллектив поет в стиле поп, рока, рэпа, диско и шлягера.

Участники группы: Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд. Они выпустили 7 альбомов, написали и исполнили два мюзикла в театре Wasa (Финляндия) и устроили огромное шоу в честь своего 10-летия.

Группа KAJ представит Швецию на Евровидении-2025 / Фото из инстаграма песенного конкурса

Фавориты букмекеров на Евровидении-2025

Швеция: KAJ – Bara bada bastu (41%).

KAJ – Bara bada bastu (41%). Австрия: JJ – Wasted Love (19%).

JJ – Wasted Love (19%). Франция: Луан Эмера – Maman (6%).

Луан Эмера – Maman (6%). Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise (5%).

Юваль Рафаэль – New Day Will Rise (5%). Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights (4%).

В десятку фаворитов также вошли Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Эстония и Мальта. По прогнозам букмекеров, в Украине низкие шансы на победу. Сейчас группе Ziferblat пророчат 15 место.

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2025 / Скриншот с сайта Eurovision World

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится сегодня, прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Транслировать песенный конкурс будут на платформах Общественного. Шоу традиционно будет комментировать Тимур Мирошниченко, к которому сегодня также присоединится Александр Педан.