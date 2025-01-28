Первая жеребьевка на Евровидении-2025: в каком полуфинале будет выступать Украина
Евровидение-2025 уже близко, а подготовка в самом разгаре. В Базеле состоялась первая жеребьевка, на которой определили, в каких полуфиналах будут выступать участники.
Сегодня, 28 января, в Базеле состоялась жеребьевка по полуфиналам 69 песенного конкурса Евровидение, пишет 24 Канал. Она определила, в каком полуфинале будут участвовать страны – первом или втором.
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Также на мероприятии состоялась традиционная церемония, когда звание город-хозяина Евровидения официально перешло от Мальме к Базелю.
Как состоялась жеребьевка
Стран-участников Евровидения-2025 разделили на 5 групп, чтобы избежать концентрации "друзей по баллам" и увеличить напряжение в полуфиналах. Результаты жеребьевки уже известны – Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала.
Украина будет в первом полуфинале / Скриншот из видео
Евровидение-2025: что нужно знать
- Песенный конкурс состоится в Базеле, одном из крупнейших городов Швейцарии. Первый полуфинал ожидают 13 мая, второй – 15. 17 мая прогремит грандиозный финал.
- Ведущими Евровидения-2025 стали известные швейцарские артисты. Это телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.
- Из-за экономических и художественных проблем Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025. В то же время Черногория впервые за долгое время решила вернуться на песенный конкурс.