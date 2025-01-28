Первая жеребьевка на Евровидении-2025: в каком полуфинале будет выступать Украина

Евровидение-2025 уже близко, а подготовка в самом разгаре. В Базеле состоялась первая жеребьевка, на которой определили, в каких полуфиналах будут выступать участники.

Сегодня, 28 января, в Базеле состоялась жеребьевка по полуфиналам 69 песенного конкурса Евровидение, пишет 24 Канал. Она определила, в каком полуфинале будут участвовать страны – первом или втором.

К слову Выжила чудом после нападения ХАМАС: стало известно, кто представит Израиль на Евровидении-2025

Также на мероприятии состоялась традиционная церемония, когда звание город-хозяина Евровидения официально перешло от Мальме к Базелю.

Как состоялась жеребьевка

Стран-участников Евровидения-2025 разделили на 5 групп, чтобы избежать концентрации "друзей по баллам" и увеличить напряжение в полуфиналах. Результаты жеребьевки уже известны – Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала.



Украина будет в первом полуфинале / Скриншот из видео

Евровидение-2025: что нужно знать