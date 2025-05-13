Espresso Macchiato прозвучало со сцены Евровидения-2025: каким было выступление Эстонии на конкурсе

В тиктоке долго вирусилась песня Espresso Macchiato, а 13 мая она прозвучала на всю Европу в первом полуфинале Евровидения-2025. На главной музыкальной сцене Европы ее исполнил эстонец Томми Кэш.

Накануне полуфинала на ютуб-канале конкурса этот трек имел более 5 миллионов просмотров. А каким было выступление в прямом эфире – узнавайте на Show24.

Не пропустите Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Трек Томми Кэша активно вирусился в сети, чем заинтересовал публику накануне Евровидения. Однако есть нюанс. Режиссером клипа на песню Espresso Macchiato стала россиянка Алина Пасок. Когда это стало известно, в сети разгорелся скандал, ведь любое сотрудничество с россиянами сейчас – поддержка войны, которая продолжается на территории нашей страны.

Также к команде Томми Кэша присоединились украинцы: хореограф Константин Коваль, линейный продюсер Анастасия Кирий, помощник оператора Антон Запорожец, парикмахер Марта Родик, визажистка Женя Темникова, операторы Юрий Клим и Дмитрий Недр, продюсер Анатолий Крапивин.

Но никакие скандалы не помешали Томми Кэшу на Евровидение-2025. В первом полуфинале он выступил под номером 4. Артист зажег сцену не только песней, но и грациозными танцами.

Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите онлайн видео с первого полуфинала Евровидения-2025

После выступления в полуфинале Томми Кэшу букмекеры прогнозируют 9 место. Тем временем Ziferblat из Украины занимает 14 место. Но оправдаются ли такие прогнозы – узнаем в субботу, 17 мая, в гранд-финале.