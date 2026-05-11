Действительно ли представительнице Люксембурга не разрешили играть вживую на Евровидении-2026

Уже завтра в Вене стартует 70-й песенный конкурс Евровидение, где за победу будут бороться 35 стран. Украину представит LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12.

На днях в интервью, которое вышло на ютуб-канале giwrgosoiko, представительница Люксембурга Ева Мария сказала, что организаторы Евровидения не позволили ей играть вживую во время выступления. В Европейском вещательном союзе (EBU) уже прокомментировали заявление певицы.

В этом году Европейский вещательный союз сделал исключение из правил и позволил финской скрипачке Линди Лампениус играть вживую во время выступления, сообщает финский общественный вещатель Yle.

Обычно организаторы позволяют участникам только петь, а музыкальные инструменты воспроизводятся в записи. Причиной такого правила является сжатый срок подготовки шоу. Дело в том, что было бы сложно менять оборудование многих исполнителей и одновременно следить за тем, чтобы все инструменты были настроены.

Линда получила разрешение. Это большое историческое событие. Все мы, музыканты, были такие: "Ого". Я бы хотела, но, к сожалению, мне не позволили,

– заявила Ева Мария.

Напомним, Линди Лампениус будет представлять Финляндию на Евровидении вместе с певцом Пете Паркконеном. Их конкурсная песня называется Liekinheitin. Сейчас букмекеры прогнозируют что артисты займут первое место.

В то же время директор песенного конкурса Мартин Грин утверждает, что вещатели Люксембурга и Швейцарии не обращались к EBU с просьбой разрешить их представителям играть на музыкальных инструментах вживую. Об этом он заявил во время торжественной церемонии открытия Евровидения-2026, которая состоялась 10 мая в Вене.

Что нужно знать о Евровидении-2026?

Евровидение-2026 будет принимать Вена после победы JJ с песней Wasted Love. Шоу состоится на самой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle.

Первый полуфинал пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. В этом году участие в песенном конкурсе примут 35 стран. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия объявили бойкот после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.

В Украине Евровидение традиционно будет транслировать Общественное, прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Комментировать шоу будет неизменный Тимур Мирошниченко, в первом полуфинале к нему присоединится стендап-комик Василий Байдак, во втором – певица Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – рэперка alyona alyona.

Баллы от национального жюри Украины объявит солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик, а над образом работали дизайнер, основательница бренда LITKOVSKA Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.

Сейчас по прогнозам букмекеров Украина занимает 11 место.