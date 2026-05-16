Главный претендент на победу: Финляндия зажгла сцену Евровидения-2026 безумным огненным шоу

Грандиозный финал Евровидения-2026 начался 16 мая на главной арене Вены Wiener Stadthalle. Артисты из Финляндии уже представили свой мощный и зрелищный номер на песню Liekinheitin.

Они устроили на сцене настоящее огненное шоу при безумной поддержке зрителей, пишет 24 Канал.

Музыканты объединили в своей композиции страстный вокал и виртуозную игру на старинной скрипке. В то же время сочетание классического инструмента и современного бита создало уникальное драйвовое звучание, от которого европейская публика была в восторге.

Серебристое платье скрипачки эффектно сверкало в лучах софитов, а ее экспрессивная и эмоциональная игра буквально заворожила публику. Яркие вспышки реального огня и масштабные пиротехнические эффекты идеально подчеркнули название трека и подняли весь стадион на ноги.

Что известно о представителях Финляндии на Евровидении-2026?

Линда Лампениус получила мировое признание прежде всего как классическая скрипачка. Свою карьеру она начала еще в 8-летнем возрасте, когда присоединилась к оркестру Helsinki Junior Strings. Уже в подростковом возрасте девушка активно гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии.

Ее дебютный классический сольный альбом имел огромный успех и сделал Линду самой продаваемой финской исполнительницей классической музыки своего времени. За годы творчества она демонстрировала удивительную разносторонность, появляясь как на сценах больших симфонических оркестров, так и на обложках журнала Playboy.

Пете Паркконен открыл свой талант широкой аудитории благодаря популярному шоу Idols. После этого проекта певец выпустил несколько успешных альбомов и прочно закрепил за собой статус одного из ведущих поп-исполнителей Финляндии. Благодаря многочисленным гастролям финскими клубами, выступлениям на крупных фестивальных сценах и собственным сольным концертам, Пете получил прочную репутацию чрезвычайно харизматичного исполнителя.