Вони влаштували на сцені справжнє вогняне шоу за шаленої підтримки глядачів, пише 24 Канал. До речі, букмекери на сайті Eurovisionworld, пророкують перемогу фінському дуету на 70-му пісенному конкурсі.

Музиканти об'єднали у своїй композиції пристрасний вокал і віртуозну гру на старовинній скрипці. Водночас поєднання класичного інструмента та сучасного біту створило унікальне драйвове звучання, від якого європейська публіка була у захваті.

Срібляста сукня скрипальки ефектно виблискувала у променях софітів, а її експресивна та емоційна гра буквально заворожила публіку. Яскраві спалахи реального вогню та масштабні піротехнічні ефекти ідеально підкреслили назву треку та підняли весь стадіон на ноги.

Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео виступу онлайн

Що відомо про представників Фінляндії на Євробаченні-2026?

Лінда Лампеніус здобула світове визнання насамперед як класична скрипалька. Свою кар'єру вона розпочала ще у 8-річному віці, коли приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings. Уже в підлітковому віці дівчина активно гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією.

Її дебютний класичний сольний альбом мав величезний успіх і зробив Лінду найбільш продаваною фінською виконавицею класичної музики свого часу. За роки творчості вона демонструвала дивовижну різнобічність, з'являючись як на сценах великих симфонічних оркестрів, так і на обкладинках журналу Playboy.

Пете Паркконен відкрив свій талант широкій аудиторії завдяки популярному шоу Idols. Після цього проєкту співак випустив кілька успішних альбомів та міцно закріпив за собою статус одного з провідних попвиконавців Фінляндії. Завдяки численним гастролям фінськими клубами, виступам на великих фестивальних сценах та власним сольним концертам, Пете здобув міцну репутацію надзвичайно харизматичного виконавця.